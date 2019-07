Et si Belinda Bencic gagnait Wimbledon?

Ce n’est pour l’instant qu’une impression, persistante et déraisonnable. Elle arrive trop tôt, se projette trop loin, enjambe les si d’un parcours très compliqué. Mais la petite voix insiste: et si Belinda Bencic remportait Wimbledon? Installé dans le coin du court No 18, jeudi après-midi, on a cherché à savoir à quel point cette question était précipitée. Kaia Kanepi n’avait sans doute pas le profil du parfait révélateur, mais l’Estonienne aime frapper fort au propre comme au figuré (Halep, US Open 2018 - Kerber, Wimbledon 2013). Museler sa puissance est un signe d’autorité, le faire avec style suggère de la marge. Si bien qu’en quittant le 18, le long du muret où «Beli» tombait dans les bras des deux hommes de sa vie, la petite voix continuait sa litanie.

L’ambition ne fait pas peur

«Belinda peut battre n’importe qui et gagner n’importe quel tournoi, nous glissa papa Ivan, juste après l’étreinte. Mais nous regardons toujours un match après l’autre et le prochain arrive samedi contre Riske.» Focale courte et ambition illimitée, la formule peut sembler bateau, taillée pour calmer les journalistes optimistes. Elle en dit pourtant beaucoup plus. Chez les Bencic, l’ambition est une vieille compagne qui n’a jamais fait peur. Mais avec le temps, les blessures et les déchirures, elle semble avoir trouvé sa juste place. De vitrine, elle est devenue un moteur intime.

Un échange, jeudi, a matérialisé cette évolution. Belinda Bencic venait de faire le break en début de second set, le point n’avait aucune importance particulière (6-3, 2-1). Pourtant, lorsqu’elle s’arracha pour attraper une amortie et claquer sa volée de revers dans l’enchaînement, «Beli» se retourna vers Martin Hromkovic, son petit ami de préparateur physique, et les deux tourtereaux hurlèrent le poing serré. Il y avait dans cette symbiose une reconnaissance des efforts partagés. Le plaisir n’était pas lié au tableau d’affichage mais au chemin parcouru. «Martin est assez chaud au bord du court, souriait la Saint-Galloise après la douche. Et comme je suis allée chercher ce point grâce à ma vitesse et mon explosivité, c’était un peu pour lui.»

Revenir aux mouvements naturels

Si Belinda Bencic tient la grande forme, elle le doit à un triangle. Celui qu’elle forme donc avec Ivan et Martin, beaucoup d’amour caché derrière un regard patibulaire et des logorrhées en slovaque. Respectivement depuis huit et dix-huit mois, le premier est revenu aux bases et le second crée les conditions pour les sublimer. «Dans le jeu, je suis la clé, explique Ivan Bencic. On est revenu au tennis que Belinda avait appris chez Melanie Molitor. L’idée était de reconvoquer les mouvements naturels développés dès l’enfance.» Un peu plus loin, Martin Hromkovic abonde. «On a axé notre travail sur de petits exercices de mobilité et d’explosivité pour lui permettre de mieux exploiter ses qualités. Belinda a un jeu différent des autres, il fallait lui donner les moyens de l’exprimer.»

Résultat, la fameuse technique «en appuis ouverts», qui cache si bien les intentions de frappe et avait fait les beaux jours de Martina Hingis, trouve en «Beli» une version 2.0 enfin adaptée aux exigences physiques de la modernité. Pour rappel, personne n’a gagné plus de matches en 2019 que la championne de Dubaï. Et, comme pour appuyer la petite voix, il nous revient cette phrase lâchée lors d’une interview en février: «Je veux toujours devenir No 1 mondiale.»

Alors, bien sûr, cinq victoires séparent encore Belinda Bencic d’un titre à Wimbledon. Et son parcours théorique – Riske, Barty, Serena Williams, Pliskova, Halep – est littéralement effrayant. Mais un trône ne se conquiert pas en passant par la porte de derrière. «Je joue chaque Grand Chelem pour le gagner, validait-elle lundi à la «Luzerner Zeitung». Ce serait incroyable, parce que c’est un très long voyage, mais je m’en sens capable.» Samedi, Belinda Bencic sera en danger contre Alison Riske. Mais elle a aussi une vraie chance de remporter Wimbledon. Jeudi soir, la petite voix ne voulait pas se taire.

