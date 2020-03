Face à la crise, les clubs optent pour la stabilité

Un jour après le jeudi noir du hockey suisse marqué par la fin abrupte du championnat, les représentants des 24 clubs de National et Swiss League ont tranché. Pas de champion, pas de promus. Une saison blanche. C’était à Ittigen, vendredi en début d’après-midi, quelques minutes avant l’intervention très attendue du Conseil fédéral au sujet des nouvelles mesures appliquées pour endiguer la crise du coronavirus.

Le verdict a été clair, et tous les points à l’ordre du jour ont été balayés en à peine plus d’une heure de séance de travail. Les Zurich Lions, premiers à l’issue des 50 rondes de la saison régulière, ne seront pas couronnés (seul le CP Berne, tenant du titre, y était favorable) et les aspirants à la promotion (Kloten et Viège en Swiss League, Martigny et Bâle en MySports League) devront reprendre leur élan la saison prochaine. Si tout se passe bien d’ici-là, la vérité de la glace triera les heureux élus. «C’étaient les seules décisions envisageables, et le Lausanne HC a appuyé chacune d’entre elles», a dit le CEO du LHC, Sacha Weibel. Pour Raphaël Berger, directeur général de FR Gottéron, «une ligue à treize équipes la saison prochaine n’aurait pas rendu le produit du hockey suisse plus attractif, au contraire».

Un point de vue partagé par Sascha Weibel et la majorité des représentants des autres clubs. «Le marché des joueurs est déjà suffisamment serré avec douze équipes, a rappelé le dirigent lausannois. Il faut aussi imposer des budgets minimums à remplir pour que des équipes puissent être promues. Avec sept ou huit millions en National League, ce n’est juste pas possible. C’est un point que nous allons demander à la Ligue de piloter car nous devons être sûrs que les équipes qui visent une promotion ont réellement la capacité d’être compétitives.»

Mis à rude épreuve au cours des derniers jours, le directeur de la National et Swiss League, Denis Vaucher, a semblé soulagé par les décisions prises par les clubs. «Dans l’ensemble, ces décisions reflètent notre stabilité et continuité. Elles font sens, même si les intérêts de certains clubs qui briguaient une promotion divergeaient pour des raisons évidentes. La discussion a été très factuelle, sans surplus d’émotions. Les derniers jours ont été difficiles pour tout le monde et nous savons que les conséquences économiques seront lourdes. Il reste encore beaucoup d’incertitudes: personne ne sait comment le coronavirus va se développer prochainement ni quelles seront exactement les incidences pour les clubs et l’économie en général. La Ligue est ouverte aux idées nouvelles et il est important aussi d’accepter le changement. Mais en temps de crise, la stabilité est le meilleur allié et cela reflète aussi les décisions des clubs.»

Recoller les morceaux

Ébranlé par une crise sans précédent, le hockey suisse aborde une phase qui promet de laisser des traces. «Certains vont avoir des difficultés économiques plus importantes que d’autres et il faudra voir comment il est possible de recoller les morceaux, a expliqué Raphaël Berger. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. De l’aide devra sans doute être demandée à la Ligue, mais il ne faut pas oublier que celle-ci aura aussi, de son côté, pas mal de problèmes à résoudre.»

Autre dommage collatéral du coronavirus, les championnats du monde prévus en mai à Zurich et Lausanne risquent bien d’être annulés. Une possibilité serait de repousser le tournoi d’une année. Encore un point à débattre avec la Fédération internationale, qui devra se tourner vers la Lettonie et la Biélorussie, hôtes prévus pour l’édition 2021.