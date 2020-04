Face à l’impatience, le tennis se mobilise pour reprendre à distance

Sur les rives du Léman, des chanceux enchaînent encore service-volée sous le soleil. Mais ils le font sous le manteau, sur les terrains de riches particuliers. Depuis cinq semaines, le bruit de la balle dans le tamis d’une raquette ressemble donc à une gorgée de whisky durant la prohibition. C’est un plaisir défendu. Et donc une frustration pour les 200'000 pratiquants qui, partout en Suisse, trouvent porte close à l’entrée de leur club.

Presque unanimement saluées dans un premier temps, les conséquences sportives du confinement sont de plus en plus contestées. Surtout parmi les disciplines individuelles dont la pratique en plein air semble a priori aussi risquée qu’un footing en milieu urbain. «Jeudi dernier, le Conseil fédéral a opéré une différenciation parmi les secteurs d’activité et même les métiers. Par contre, le sport n’a même pas été cité et il est traité comme un seul bloc uniforme, regrette René Stammbach. Je ne peux pas m’expliquer que le lancer du javelot représente autant de risque sanitaire qu’un sport de contact ou un sport d’équipe.»

Des balles personnalisées

La réflexion vaut pour le tennis, comme pour le golf, l’équitation ou l’athlétisme. Et le président de Swiss Tennis, qui reçoit actuellement «50 mails par jour», constate que «l’impatience gagne le milieu». Une pétition en ligne circule même depuis quelques jours pour demander la réouverture des clubs. «Avec Swiss Olympic et l’Office fédéral du sport, nous allons remettre au Conseil fédéral un concept pour la fin de semaine, assure-t-il. Nous sommes à bout touchant et nous venons avec des propositions concrètes pour assurer une reprise respectueuse des mesures sanitaires.»

Concrètement, la liste des propositions implique le maintien de la fermeture des espaces commun (vestiaire et restaurant), un logiciel de traçabilité des réservations (Gotcourts, mis à disposition par la fédération), l’interdiction du double et l’individualisation des balles via un marquage. Des pistes capables d’être implantées dès le 11 mai? «Je ne sais pas s’il est réaliste mais c’est notre objectif.»

Faut-il rembourser une partie des cotisations?

Ouvrir les courts en même temps que les écoles, la perspective soulagerait des centaines de clubs; lesquels continuent de payer leurs charges et cherchent à encaisser les cotisations de membres qui ont perdu plusieurs semaines de beau temps. «Les terrains sont prêts et les gens sont en manque, confirme Pierre-Alain Dupuis, président du TC Nyon. Avec une projection de reprise le 15 juin, notre perte est évaluée à 100'000 francs. On a décidé de rembourser la cotisation au prorata des semaines perdues tout en sollicitant un geste de solidarité de la part de nos membres. Car le club continue de verser l’entier des salaires de ses employés. Et comme ses finances sont saines, il ne peut prétendre au fonds de soutien.»

Même son de cloche au TC Genève, lequel sait qu’il sera privé du Geneva Open et attend une décision au sujet des Interclubs de LNA (en août). «Notre priorité, c’est de remettre au plus vite nos 20 employés au travail et d’offrir au moins l’accès aux courts à nos membres, insiste le directeur Eric Rogers. On a acheté des litres de gel désinfectant et des masques. Et le système de réservation sur nos deux sites permet déjà une traçabilité de la fréquentation. On se sent prêt à ouvrir la partie tennis.»

Quid de l'élite et de la formation?

Reste cette spécificité propre à la petite balle jaune: si le tennis loisir s’approche d’un déconfinement, celui d’élite semble piégé par sa dimension globale. «Je vois mal comment le circuit pourrait se relancer avec des joueurs qui arrivent de tous les continents, remarque Erfan Djahangiri, coach de Timea Bacsinszky et professeur au TC Stade-Lausanne. Dans les clubs, un système «tu gares ta voiture, tu joues, tu pars» semble peu risqué. Mais je suis partagé car, au regard de tout ce qu’il se passe, cela reste du loisir. Et qu’en est-il des écoles de tennis? Les cours collectifs pourront-ils reprendre avec l’école?» La remarque a le mérite de poser cette question: la réouverture rapide des clubs profiterait-elle équitablement à tous ses acteurs?

Au Centre national de Bienne, une reprise des entraînements pourrait en effet poser ce problème logistique. «Plus d’une vingtaine de nos jeunes s’entraînent, suivent l’école mais aussi vivent au centre. Or cette dernière condition est suspendue à l’autorisation d’exploitation des hôtels», note René Stammbach. Preuve que derrière l’impatience collective se cachent de multiples envies et quelques besoins personnalisés. Si bien que la reprise ne signifierait pas forcément la fin du casse-tête.