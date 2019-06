«Fedrinka» - France: un partout

Roger Federer et Stan Wawrinka ont disputé une intense après-midi de Coupe Davis à distance, jeudi entre Halle et Londres. Près de 600 km séparent les deux plus gros tournois de préparation avant Wimbledon (ATP 500) mais il y avait trop de similitudes dans le programme des deux Suisses pour ne pas croiser les regards. Avec Jo-Wilfried Tsonga et Nicolas Mahut, «Fedrinka» se voyaient proposer deux vétérans français (34 et 37 ans), attaquants herbivores et contre lesquels ils n’avaient jamais gagné sur gazon. Pour une 2e sortie sur herbe, l’obstacle était donc imposant.

Roger Federer l’a franchi, pas Stan Wawrinka. Et paradoxalement, ces résultats ne correspondent pas tout à fait à la physionomie des deux parties. À Halle par exemple, «RF» a résisté comme il a pu à la puissance d’un Tsonga épatant. Il n’a jamais réussi à exister derrière le premier service du Français, a sauvé plus de balles de break que son adversaire (5 contre 2) et a encore eu besoin de la bande du filet (sur un passing) pour s’offrir la balle de match du soulagement.

Mais le gazon est une surface où rien ne sert de dominer puisqu’un uppercut au meilleur moment peut suffire. Cette vérité, Roger Federer la maîtrise mieux que personne; lui qui part à la conquête d’un dixième titre en Westphalie. Sa formule pour anesthésier «JWT» au onzième jeu du troisième? Un retour slicé vénéneux et deux revers long de ligne champagne! L’affaire était pliée (7-6, 4-6, 7-5).

Certains souligneront que Jo-Wilfried Tsonga avait soudain égaré sa première balle. C’est exactement le cauchemar vécu par Stan Wawrinka plus tôt dans l’après-midi. Après un premier set parfait et un relâchement ardemment combattu, le Vaudois servait pour le match (5-4, 30A). Il força ses premières. Et Nicolas Mahut en profita poser des attaques comme autant de cartes de visite. Quatre titres sur herbe, les quatre levées du Grand Chelem en double, le Français maîtrise le bluff comme personne. Son tie-break décisif fut sublime. Maigre consolation pour un «Stanimal» qui aurait vu le tableau du Queen’s s’ouvrir devant lui (3-6, 7-5, 7-6).

En écho à un vendredi soir de novembre à Lille, «Fedrinka» et la Suisse quittaient donc cette journée intense dos à dos. Entre la frustration de Londres et le soulagement de Halle, elle aura confirmé une tendance historique côté suisse. Sur gazon, Stan Wawrinka a besoin de sa première balle de service pour se sentir léger et dangereux. Roger Federer, lui, n’a besoin de rien. Il est le prédateur le plus naturel du «peuple de l’herbe». (24 heures)