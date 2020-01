Feuz a menti à son médecin pour dompter le Lauberhorn

Daniel Yule ne réalise pas le triplé

La série victorieuse de Daniel Yule a pris fin à Wengen. Après deux succès consécutifs, le slalomeur valaisan a dû se contenter d’une cinquième place dimanche, qu’il partage avec son coéquipier Ramon Zenhäusern. Les deux locomotives de l’équipe de Suisse de slalom échouent à sept centièmes d’un nouveau podium. «Faire la moue avec une cinquième place prouve que le ski est bon et que les attentes sont énormes», déclarait le maître de Madonna et d’Adelboden. Auteur d’une première manche en deçà de son niveau actuel (12e), le skieur de La Fouly a sauvé la face sur le second tracé. «C’était deux courses en une. Je suis satisfait d’avoir pu changer d’attitude entre les deux manches mais il faudrait réussir à le faire pendant la course», analysait le pointilleux Valaisan.



Dans l’aire d’arrivée, Ramon Zenhäusern, qui échoue une nouvelle fois au pied du podium (déjà deux fois quatrième cette saison), ne cachait pas une certaine frustration. «Je me suis raté sur le mur final aujourd’hui. En deuxième manche, j’ai perdu le contact avec la neige, ce qui ne m’a pas permis de tailler correctement ma courbe», pestait le Haut-Valaisan.



Dans l’Oberland bernois, Clément Noël a récidivé douze mois après son premier succès en Coupe du monde sur la Männlichen. Leader après une solide première manche, le Vosgien a tenu le choc malgré les chutes de neige qui ont fait leur apparition sur le haut lors du second tracé. «C’est un jour parfait! J’adore cette piste exigeante et l’ambiance dans la station», se réjouissait le Tricolore. Contrairement à son coéquipier Alexis Pinturault, quatrième de la manche initiale avant de partir à la faute sur le second tracé, Clément Noël réalise la bonne opération de la journée puisqu’il ravit la deuxième place de Daniel Yule au niveau du classement de la spécialité.



Du côté des Lémaniques, Marc Rochat n’a pas pu capitaliser pour la troisième fois consécutive des points en Coupe du monde, en partant à la faute en première manche. Après sa désillusion à Adelboden où il avait craqué alors que le podium lui tendait les bras, Tanguy Nef a signé le deuxième meilleur résultat de sa carrière en terminant huitième à Wengen. «Je suis à deux dixièmes du podium sur une piste qui demande de l’expérience, se réjouissait le Genevois. Là, j’étais prêt mentalement et je n’ai pas douté.» Grâce à Loïc Meillard (10e), la Suisse place quatre coureurs dans le top 10, comme la veille en descente.



Sylvain Bolt à Wengen