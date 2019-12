«Le football ne doit pas devenir un produit élitiste»

Dominique Blanc s’apprête à boucler ses six premiers mois dans le fauteuil de président de l’Association suisse de football. Successeur de Peter Gilliéron, le Vaudois dresse un bilan intermédiaire réjouissant, quand bien même il s’inquiète de l’avènement du football 2.0, consommé devant les écrans. Interview.

Dominique Blanc, vous étiez récemment à Bucarest pour le tirage au sort de l’Euro 2020. Lorsque le nom de l’Italie est sorti, quel a été votre premier réflexe? Chic, on va se régaler?

J’étais extrêmement content parce que c’était mon adversaire préféré, qui symbolise la fête du football. L’Italie, ce sont des matches historiques. En son temps, j’avais accompagné mon père à la Pontaise, on était plus de 50’000 spectateurs. Et je n’ai pas oublié le but de Hottiger à Berne au printemps 1993 qui nous avait entrouvert les portes de la World Cup américaine. La Suisse est tombée dans un groupe attrayant et équilibré qui lui laisse toutes ses chances.

Bakou, c’est… assez loin pour ne pas avoir eu envie d’y établir le camp de base de la Suisse. Pourquoi avoir privilégié l’option romaine?

On a préféré choisir la solution de deux hubs. On arrivera du reste en Azerbaïdjan cinq jours avant notre premier match (ndlr: le 13 juin contre le Pays-de-Galles), avec l’idée de rentrer à Rome au coup de sifflet final afin de gagner un jour de récupération avant notre rendez-vous contre l’Italie.

Qu’est-ce qui a changé dans votre vie depuis votre élection à la tête du football suisse?

Ce qui a le plus changé, c’est ma médiatisation, en regard de la notoriété qu’apporte ce poste et de tout ce qui l’accompagne. Je suis devenu quelqu’un de connu. Je suis certes le No 1 et je comprends, à ce titre, l’importance d’incarner les valeurs que j’ai défendues durant ma campagne, mais il ne s’agit pas non plus de surestimer cette fonction. L’ASF représente une immense machine, avec des compétences extraordinaires.

En quoi votre travail diffère-t-il de ce que vous imaginiez?

Je continue à faire de la politique sportive. Ce qui est vraiment nouveau, c’est la découverte du produit football poussé à son paroxysme, du monde professionnel. Vous ne figurez parmi les 10 meilleures équipes du monde par hasard. Et ça, je le découvre.

En deux mots, comment qualifierez-vous vos six premiers mois? De stimulant et d’extrêmement motivant, avec l’envie permanente de progresser. Je scanne continuellement l’environnement pour voir ce que je peux apporter comme contribution supplémentaire à ce qui se fait déjà. Le football est à la fois un incroyable rassembleur et un vecteur de cohésion sociale.

Au quotidien, les lignes de force, les choses, les hommes sont-ils plus dur à bouger que vous ne le pensiez?

Je sais d’où je viens, je n’oublie pas la base. Il n’y a pas de pyramide qui tienne sur la tête, il convient de n’oublier personne à la base. Lorsque quelque chose fonctionne déjà et que vous cherchez à faire encore mieux, cela ne se fait pas du jour au lendemain. Dans les rouages de l’ASF, il existe une inertie naturelle, mais pas de principes. Si le Titanic n’avait pas eu d’inertie, il ne serait jamais rentré dans l’iceberg.

Comment vit-on le football en 2019? Le risque n’existe-t-il pas de voir les gens déserter les stades au profit d’un football de consommation, devant des écrans TV?

Les chiffres le prouvent: la Suisse demeure un grand pays de football mais le risque d’une dérive existe. Il y a le football des clubs et celui 2.0 des écrans. Le téléspectateur lambda s’intéresse aujourd’hui plus à la Premier League anglaise, à la L1 française ou à la Bundesliga qu’à la Super League. Globalement, on vit de plus en plus le football de manière passive devant sa TV, c’est un trend sociétal et il faut s’en inquiéter. Si les signaux ne sont pas encore alarmants, il convient de soutenir les clubs qui eux-mêmes doivent s’adapter.

Concrètement, de quelle manière?

Selon une étude commandée pour mesurer le degré de perception du football dans la population suisse, il s’avère que 70% des personnes ont intégré le football dans leur vie mais que seuls 20% se déclarent actives et engagées. Il faut revaloriser le travail des bénévoles et en attirer de nouveaux. On n’est plus dans la génération du devoir comme par le passé. Les personnes qui s’engagent le font aussi pour tisser un réseau social, développer leurs compétences, etc. Le projet existe de faire en sorte qu’à l’avenir de telles compétences soient reconnues par un certificat validé par Swiss Olympic et les grandes institutions.

Le très haut sommet de la pyramide concentre pourtant l’argent du football…

Le football ne doit pas devenir un produit élitiste, il doit être visible partout. Les milliards des droits TV, l’impact du «big-five» et des grands championnats, tout cela s’inscrit déjà dans une réalité. Il importe de trouver le bon équilibre, sachant ce que l’on doit à l’argent de la TV.

Revenons à l’équipe nationale. Quel regard portez-vous lorsqu’elle joue?

Pendant le match, je redeviens un supporter passionné, un peu chauvin je l’admets. En dehors du terrain, je me comporte comme un président.

A vos yeux, la Nati est-elle l’équipe de tous les Suisses ou si tel ne devait pas être le cas, doit-elle le devenir?

Mais c’est déjà l’équipe de tous les Suisses, incarnant la Suisse multiculturelle d’aujourd’hui! Et ce sont des Suisses qui y jouent... On défend des valeurs apolitiques, laïques et non discriminatoires. On ne peut pas avoir des gens qui s’occupent de nos parents, qui construisent nos maisons ou qui nettoient les rues et les critiquer quand ils portent et défendent les couleurs helvétiques.

La Suisse ne suscite-t-elle pas, ici ou là, une relation d’amour et de haine, à l’image de ce que peut provoquer le parfois si peu aimé Vladimir Petkovic?

Peut-être notre sélectionneur cristalliste-t-il ce côté amour et haine, même si ce n’est pas du tout justifié. M. Petkovic ne comprend pas les critiques dont il a pu faire l’objet, ce qui l’a parfois contraint à se protéger. Lui-même aimerait mieux se vendre. La stratégie de communication nouvellement mise en place devrait contribuer à en donner une autre image.

Qu’en est-il de la prolongation de contrat du coach national, souhaitée autant de Petkovic que de la Fédération?

Une volonté commune de poursuivre le chemin existe, les vents sont favorables. Autant lui que nous sommes convaincus qu’il y a encore une belle marge de progression. On souhaite continuer à écrire la même histoire.

La Suisse couronnée championne d’Europe au soir du 12 juillet 2020, possible?

Je ne voudrais pas éliminer ça de mes songes. Un rêve, c’est lorsque vous dormez tandis qu’un songe, vous êtes déjà réveillé…