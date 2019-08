Adler Da Silva au Stade Nyonnais

Grand espoir du football suisse, ancien international M19, Adler Da Silva avait eu l'honneur de jouer en première équipe du Servette FC à l'âge de 16 ans alors que le club grenat évoluait en Challenge League. Or après avoir tenté sa chance à Grasshopper et à Sion avec les M21, ce gaucher de 188 cm pour 76 kg, très à l'aise sur le couloir gauche, n'a toujours pas trouvé un club qui lui donne vraiment sa chance au plus haut niveau.

Agé aujourd'hui de 20 ans, ce Genevois a décidé de reculer pour mieux sauter. Il a rebondi à Colovray où Stade Nyonnais compte sur lui pour renforcer son compartiment offensif. Le club de la Côte, 13e en Promotion League avec quatre points en cinq matches, espère bien qu'il va amener du poids à l'attaque des «jaune et noir».

Il devrait être qualifié pour le déplacement des Nyonnais samedi 7 septembre à Breitenrein.