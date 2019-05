Admir Smajic a apporté l'étincelle espérée au FC La Sarraz-Eclépens

Le FC La Sarraz-Eclépens n'avait pas gagné un match en 2019, que ce soit en championnat ou en Coupe de Suisse. Tout le club tremblait au moment de recevoir Romont, qui se trouvait deux points derrière au coup d'envoi, ce dimanche. En danger de relégation en 2e ligue régionale, le FC La Sarraz-Eclépens? Pas au vu de ce que Nicola Zari et ses coéquipiers ont montré pour leur premier match après le départ de Patrick Isabella (lire ici), puisqu'ils se sont imposés 4-0! Stefan Bogicevic, Christopher Nzinga, Eros Pitronaci et Isaac Bamele ont inscrit les quatre buts de la victoire sarrazine.

Sur la feuille de match étaient inscrits deux noms: ceux du directeur technique David Geijo et de l'homme à tout très bien faire Patrick Henchoz. Le premier nommé était seul dans la zone technique, tout près de laquelle se trouvait un nom bien connu du football suisse: Admir Smajic. La légende du FC Bâle et de Xamax a accepté de donner un coup de main à son ami David Geijo jusqu'au terme de la saison. Celui qui est sans doute l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du championnat de Suisse n'est pas entraîneur en chef, simplement «conseiller». Il ne donne pas les entraînements et n'aura aucun rôle officiel, mais chacune de ses paroles sera évidemment entendue.

Il ne s'agit d'ailleurs pas de la première fois qu'il accepte ce rôle inofficiel de «sauveteur» puisqu'il l'avait déjà occupé avec succès au FC Monthey et au FC Baulmes notamment. Avec Admir Smajic dans son entourage, le FC La Sarraz-Eclépens n'a pas trop de soucis à se faire tant l'homme sait de quoi il parle en ce qui concerne le football... Il reste six matches au club d'en Gravey pour sauver sa peau. Avec cinq ou six points d'avance suivant le résultat des matches en retard, le coup est évidemment plus que jouable.

Tous les résultats et classements en 2e ligue inter