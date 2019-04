Aleksandar Ristic donne le droit à Chavornay d'y croire encore

Alors que Chavornay menait déjà 0-2 sur le terrain de Champvent II mardi, Aleksandar Ristic a eu une inspiration de génie, en lobant depuis le rond central Lucas Rytz, gardien chanvannais un peu trop avancé sur ce coup-là. Un but absolument magnifique, le deuxième de la soirée pour l'indispensable avant-centre du FCC. Ken Castellanos a été l'autre buteur de la soirée pour les Corbeaux.

«On a souvent vu en première mi-temps qu'il sortait beaucoup, du coup j'ai fait un amorti orienté, j'ai vu qu'il était sorti et puis, je frappe, elle part bien sous la latte. C'est très bon pour nous, surtout qu'on était sous pression à ce moment-là. Ce troisième but nous a fait du bien», a réagi l'avant-centre, de retour en pleine forme après un premier tour marqué par les blessures.

Avec ce succès, Chavornay revient à un point d'Orbe, mais avec un match en plus et avec un calendrier a priori favorable. Rien n'est perdu, donc. Prochain rendez-vous pour les hommes de Xavier Silva, à domicile face à Valmont, avant un déplacement toujours compliqué sur le terrain de La Sarraz-Eclépens II, une équipe qui a gagné ses trois matches à domicile en 2019. La formation de Mikael Duperret a encore besoin de points pour assurer son maintien en 3e ligue. Chavornay, lui, a besoin de faire le plein pour croire aux finales. «On y croit. On va recevoir Orbe, et ils doivent encore jouer contre Yverdon, qui est pour moi la meilleure équipe du groupe, et contre Bosna, qui nous a battu 0-1 chez nous», estime Aleksandar Ristic dans une réaction vidéo à découvrir ci-dessus.

Champvent II joue un match à six points dimanche face à Prilly

Les Chanvannais restent quant à eux sous la barre. Ils affronteront cependant Prilly dimanche avec une bonne nouvelle: en cas de victoire, Champvent II passera devant son adversaire du jour et ne sera donc plus relégable. Aux hommes de Florian Magnin de jouer.

