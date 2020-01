Autour de Ricardo Dionisio, la situation se crispe encore

D’un côté, il y a ce FC Sion qui avance dans son coin et qui semble avoir opté pour la politique de l’autruche. De l’autre se trouve un Stade Nyonnais qui n’en démord pas, maintenant l’étau serré autour de la gorge des Valaisans. Ce contexte, c’est celui dans lequel Ricardo Dionisio a été présenté aux joueurs puis à la presse, ce vendredi à Riddes. Loin d’être idéal pour une première sur un banc de Super League. Mais le retour au calme, ce n’est pas pour tout de suite, puisque les deux clubs n’ont toujours pas trouvé de terrain d’entente concernant le transfert du technicien.

Conscient de la situation actuelle délicate et franchement tendue, le nouvel entraîneur sédunois a principalement cherché à calmer le jeu lors de ses interventions face aux médias. «Tous les Nyonnais ont contribué à ce que j’aie la chance de rejoindre Sion aujourd’hui. Je profite du travail formidable des dirigeants, du staff et, surtout, des joueurs.»

«Tous les Nyonnais ont contribué à ce que j’aie la chance de rejoindre Sion. Je profite du travail formidable des dirigeants, du staff et des joueurs»

Des mots qui n’ont pas suffi à calmer la colère nyonnaise, revenus à la charge en fin d'après-midi. Ce d'autant plus que le Portugais a assuré avoir été libéré de ses obligations par le Stade Nyonnais avant de s’engager en Valais. Une affirmation qui ne passe pas du tout du côté de Colovray. «Son contrat chez nous ne comprend aucune possibilité de résiliation anticipée», grogne le club jaune et noir, très loin d’être satisfait par les 50000 francs proposés par Christian Constantin. «Nyon s'imagine des montants de Champions League. On ne va pas entrer dans ce jeu-là», contre «CC».

Ces affaires de coulisses n’ont pas empêché Ricardo Dionisio de diriger sa première séance d’entraînement, et ce aux côtés... d’Oscar Londono. La dernière fois que les deux hommes ont collaboré, c’était lors de l’exercice 2017/2018, justement sur le banc d’un Stade Nyonnais qui avait vu filer la promotion en Challenge League lors du sprint final. Sauf qu’à l’époque, l’entraîneur en chef se nommait Londono, et Dionisio en était le bras droit. Désormais, les rôles sont inversés. Vu leur complicité sur le synthétique de Fully ce vendredi, cela ne devrait poser aucun problème d’ego.

Agressivité sur le terrain

Sans surprise, le nouvel homme fort du FC Sion entend employer les mêmes ingrédients qui ont fait le succès des Stadistes cet automne: un jeu de possession, des transitions rapides et, surtout, une grosse agressivité à la perte du ballon. Le message? Sans ballon, pas d’identité. Et sans identité, pas de résultats.

Et puisque ce sont avant tout les résultats qui décideront de l’avenir de Ricardo Dionisio à Tourbillon, pour autant que sa situation contractuelle soit réglée, le calendrier lui a réservé un joli clin d’œil. Sion disputera son premier match du second tour face au FC Thoune. Une équipe bernoise qui était venue s’imposer très chichement (0-1) contre son Stade Nyonnais qui avait vaillamment lutté au mois de septembre, au deuxième tour de la Coupe de Suisse. Une coïncidence qui a également tout du cadeau empoisonné, puisqu’un faux pas face à la lanterne rouge pour inaugurer son mandat ferait tache. Reste que ce 26janvier semble encore très loin.