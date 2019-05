Azzurri 90 LS a une nouvelle fois sauvé sa peau en 1re ligue

Antonio D’Attoli n’a pas envie d’être prudent avec les mathématiques. «On est sauvés, c’est clair», a estimé le président d’Azzurri 90 LS après avoir ramené un nul 2-2 de Thoune M21 samedi. «On a marqué le 1-2 à la 87e et ils ont égalisé à la 92e alors que le ballon n’avait pas franchi la ligne. C’est frustrant, d’autant que leur premier but est un penalty cadeau. Mais l’essentiel est de ne pas avoir perdu», raconte Antonio D’Attoli. Les jeunes Bernois restent à neuf points alors qu’il reste trois matches à disputer et qu’ils ont une différence de buts défavorable par rapport à Azzurri (-26 contre -17). Alors certes, dans un scénario catastrophe très peu crédible, les Lausannois peuvent perdre leurs trois derniers matches et Thoune gagner les siens, mais les Bernois n’ont gagné que trois fois lors des… vingt-trois premières journées! Surtout, la prochaine journée règlera très certainement la situation de manière définitive puisque Thoune ira à Echallens (7e), qui joue son ticket pour les finales, tandis qu’Azzurri accueillera Bulle (10e), qui ne joue plus rien. Bref, la relégation est une vue de l’esprit hautement improbable.

«Une fois de plus, tout le monde nous avait enterré à Noël avec le départ de Julien Marendaz. J’ai tout entendu, mais au final, on a conservé le même rythme», s’est réjoui Antonio D’Attoli. En 2019, Azzurri a en effet engrangé 9 points en 9 matches, contre 15 en 14 rencontres avant la trêve. Soit une moyenne suffisante pour se sauver vu les saisons faméliques de Fribourg, surtout, et de Thoune M21.

Des joueurs déjà convoités

La saison dernière, Azzurri avait connu un deuxième tour catastrophique, se sauvant lors de la toute dernière journée. Rien de tel cette fois et cela montre bien que le nouveau projet du club, basé sur la jeunesse, tient la route. Antonio D’Attoli l’explique depuis plusieurs mois maintenant, il ne va plus dépenser des sommes folles pour aller recruter des joueurs chez les adversaires. Désormais, c’est même plutôt le contraire. «Tout le monde vient se servir chez nous!» se marre le président d’Azzurri. Ainsi, parmi d’autres, Stéphane Gomes Gonçalves (23 ans) est déjà courtisé. «C’est notre meilleur buteur du deuxième tour, c’est normal. Je serai fier qu’il aille plus haut, comme les autres. Maintenant, on veut consolider notre équipe. Jouer avec des jeunes, ça ne veut pas dire être moins exigeant, au contraire. Le but d’Azzurri, c’est toujours de monter en Promotion League. Mais ce n’est plus de le faire en dépensant de l’argent à tort et à travers», continue Antonio D’Attoli, toujours fidèle au poste.

Dans ce processus désormais permanent de renouvellement, qu’adviendra-t-il de l’entraîneur Ali Kokollari, arrivé cet hiver? «Je ne sais pas encore, on discutera bientôt. Je suis très content de son travail en tout cas! J’avais dit en février que je me réjouissais de voir ce qu’il allait faire et il donne entière satisfaction. Ce n’est pas un technicien connu ici, mais il se fait un petit nom grâce à Azzurri, comme les joueurs. Ce qui me convient très bien. La réputation d’Azzurri s’est améliorée et j’en suis aussi le premier heureux», explique encore Antonio D’Attoli.

