Bavois a senti le vent tourner

Écrire que Bavois est un club conservateur, c'est à peu près pareil que d'écrire qu'Yverdon Sport a de l'ambition, qu'Echallens met en avant des valeurs familiales ou que le Stade Nyonnais porte une importance toute particulière à sa formation: c'est inscrit dans ses gênes. Aux Peupliers, les périodes de mercato se veulent au mieux complètement calmes, au pire à peine agitées l'espace d'un jour ou deux. Pour une raison simple: un joueur qui n'a pas complètement donné satisfaction se voit dans l'immense majorité des cas accorder une seconde chance, tandis que celui qui a répondu aux attentes peut dormir sur ses deux oreilles. Parce qu'à Bavois, le mieux n'est jamais l'ennemi du bien.

Ainsi, au fil des demi-saisons, le visage bavoisan a rarement changé de plus d'un, deux voire trois éléments à la fois. Le système fonctionne, il est symbolisé par un Bekim Uka assis sur le banc depuis huit ans, et ce n'est pas pour rien que le FCB a pris la très bonne habitude de progresser chaque année, certes à petits pas, depuis son arrivée en Promotion League à l'été 2016. Problème? Cette évolution semble s'être arrêtée de manière assez brutale cette saison. Ce vestiaire auparavant si solidaire donne l'impression de n'être plus que l'ombre de lui-même, venir jouer aux Peupliers n'a plus grand-chose d'un calvaire pour les équipes adverses et aux imprécisions offensives sont venues s'ajouter des brèches défensives bien trop coûteuses.

La porte pour Demiri et Pimenta

Aux grands maux, puisque Bavois se tient à un pas (et un point) de la zone de relégation, les grands remèdes. Et surtout, le grand ménage. Aziz Demiri, qui portait la tunique rouge depuis cinq ans? Prié de s'en aller. Luis Pimenta, débarqué du Mont à l'été 2017? Même sentence. Pareil pour Gabriel Cuénoud, même sort pour le jeune Moïse Tsumbu. Quatre mises à l'écart auxquelles viennent s'ajouter la fin de carrière de Romain Beynié.

Devant l'urgence de la situation (même si un retour en 1re ligue ne constituerait pas un drame), les Bavoisans ont agi comme jamais depuis des lustres, sentant le vent en train de tourner. «C'est vrai, cela ne nous ressemble pas, convient le président Jean-Michel Viquerat. Mais ces décisions ne sortent pas de nulle part. Lorsque Zurich II est venu jouer chez nous (ndlr: le 2 novembre), on a commencé le match à neuf. Simplement parce que deux de nos joueurs n'avaient pas envie de courir, de produire le moindre effort. Ce n'est pas un cas isolé. Et si l'entraîneur décide de les faire sortir du terrain, cela devient un drame à leurs yeux.»

Des jeunes pour incarner l'esprit bavoisan

En d'autres termes, le sacro-saint esprit bavoisan, à l'origine de bien des succès de l'équipe fanion ces dernières années, a été mis en danger. L'un des exemples les plus frappants de cette volonté et de cette hargne devenues chancelantes doit être le réception du Stade Nyonnais début octobre. En trois déplacements aux Peupliers depuis que les deux formations évoluent en Promotion League, l'équipe de la Côte était toujours repartie vaincue sur ses terres, malgré une supériorité intrinsèque flagrante. Le résultat cette saison? Un sec et sonnant 2-5 qui dit beaucoup de ce qui a changé à Bavois.

À terme, le FCB a peut-être aussi fini par payer sa propension à s'attacher les services d'éléments au parcours certes alléchant, mais souvent en bout de course et en manque d'envie. Reste qu'à ce niveau aussi, les Nord-Vaudois sont en train d'effectuer une sérieuse remise en question. Après avoir enrôlé dans un passé proche les prometteurs Timothie Zali et Tristan Chavanne, par exemple, Bavois a tablé cet hiver sur Giancarlo Negro (22 ans, produit de la formation genevoise et vaudoise), Blerim Iseni (20 ans, en prêt de Stade-Lausanne) et Dilan Qela (21 ans, formé à Xamax). Plutôt que d'avancer au ralenti, puisque le vent a tourné, les Bavoisans ont simplement changé de direction.

«Ce remaniement était devenu obligatoire. Et la preuve qu'on a bien fait de procéder ainsi, ce sont nos récents matches amicaux, se félicite Bekim Uka. Je suis le premier à le dire: les résultats de ces rencontres-là ne valent pas grand-chose. Mais le compte tenu, par contre, donne des informations importantes. En l'occurrence, ça saute aux yeux que l'état d'esprit de l'équipe est bien meilleur.» Il faudra bien ça pour affronter les tempêtes qui se présentent.

Les demi-finales de la Coupe de Suisse dans le viseur

«Les joueurs ont pris leur mercredi pour se préparer dans les meilleures conditions. Un car de supporters déjà bien plein partira le matin et rentrera le lendemain. Il faut que tout le village se mobilise. Personne ne doit ressortir de cette journée avec des regrets.» Le message vient de la bouche de Bekim Uka, bien conscient que ce n'est pas tous les jours que son FC Bavois joue pour une accession, forcément historique, en demi-finales de la Coupe de Suisse.

Pour l'obtenir, il faudra donc venir à bout de Winterthour mercredi prochain à la Schützenwiese. Un sacré défi, ce d'autant plus que les Bavoisans, plutôt épargnés par les tirages au sort jusqu'ici, n'ont eu à sortir aucun «gros» pour rejoindre ce stade de la compétition.

«Notre marge de manœuvre sera restreinte. On parle quand même d'une belle formation de Challenge League en face de nous. Mais ce n'est pas non plus Bâle ou Young Boys. Et puis, l'équipe qui n'a rien à perdre, c'est nous. Peut-être même que Winterthour se voit déjà qualifié. Si c'est le cas, on saura les faire redescendre sur terre», promet l'entraîneur d'un FCB qui va au devant d'un début d'année des plus redoutables.

Dans l'ordre? La réception aux Peupliers de Rapperswil, 2e de Promotio League, samedi. Ce déplacement historique à Winterthour quatre jours plus tard. Et finalement, une virée à Genève pour affronter l'ambitieux Etoile Carouge (4e) le samedi suivant. Ardu, mais tellement intéressant.