Yverdon Féminin s'est incliné dans le derby face à Servette, mercredi au stade municipal. Les Genevoises se sont imposées 0-3 avec notamment un but sur penalty de la formidable Maeva Sarrasin, ancienne attaquante d'YF.

«C'est dommage, je trouvais qu'on était bien parties. Sur le penalty, je pensais que je pouvais l'arrêter, je suis partie un peu en retard», a expliqué la gardienne, Alana Jaquier.

«Je sais que les filles se sont données à 100%. On peut gagner beaucoup plus et aller de l'avant. C'est clair que ça commence à être difficile. Si on descend, on reviendra beaucoup plus fortes. La relégation, on en parle, mais on ne veut pas y penser. On garde espoir jusqu'à la fin», a-t-elle enchaîné.

À cinq journées de la fin, Yverdon Féminin, seule équipe de l'élite à ne pas être affiliée à un club professionnel masculin, compte sept points de retard sur YB et le prochain match aura lieu contre le leader Zurich (20 victoires en 22 matches)... Autant dire que le maintien devient chaque semaine un peu plus compliqué.

