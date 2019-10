Champagne, la bonne année?

Jean-Yves Bonnard est un homme de séries. Lorsqu'il était l'entraîneur à succès du FC Vallorbe-Ballaigues, les Nord-Vaudois avaient enchaîné... 32 victoires consécutives, réparties sur deux saisons de 3e ligue et une Coupe vaudoise. Un fait d'arme qui ne doit pas être loin de constituer un record. Ce chiffre a beau appartenir au passé, il est amusant de remarquer que Champagne et l'une des quatre dernières équipes invaincues en 2e ligue. Une série de six matches à laquelle s'ajoutent les deux parties remportées en Coupe. Autrement dit, depuis que Jean-Yves Bonnard est assis sur le banc champagnoux, le FCCS ressemble à la machine à gagner qu'on attend depuis déjà plusieurs saisons.

Depuis ce week-end, toutefois, Champagne doit se contenter de parler de série d’invincibilité puisque, après sept succès consécutifs, l'équipe a été tenue en échec par Yverdon Sport II (2-2). Non sans montrer une belle réaction d’orgueil en comblant deux buts de retard grâce à un geste assez acrobatique d'Edo (82e) et à une longue touche d'Aurélien Trarbach propulsée au fond des filets par un coup de tête de Bogdan Gheara (92e). "Je suis un peu frustré de ce match, avoue "JYB". On a revu les images et les deux buts yverdonnois n'auraient pas dû être accordés. À Val-Bal, j'ai souvent eu le sentiment qu'on dérangeait et que les décisions arbitrales, de ce fait, étaient rarement en notre faveur. J'espère ne pas revivre la même chose ici."

À en voir le sérieux avec lequel Jean-Yves Bonnard dispose ses assiettes, au centimètre près, lorsqu'il prépare un entraînement, Champagne donne en tout cas l'impression de tout mettre en oeuvre pour être confronté au minimum d’obstacles sur la route qui le sépare de la 2e ligue inter. "C'est important d'être précis, explique-t-il en dépliant une feuille de papier. Là-dessus, j'ai la VMA de chaque joueur. Pour cet exercice, ça représente une différence de 36 mètres entre le meilleur et le moins bon. Ça n'en a pas l'air, mais c'est un écart énorme. Alors c'est nécessaire d'être minutieux au moment de poser les assiettes."

Minutieux, Jean-Yves Bonnard l'est. Une heure avant le début de chaque séance, il se trouve déjà au terrain. Sur sa feuille, il note le nom de tous ses joueurs disponibles, les place sur le terrain en vue d'une future opposition, les assigne à une couleur de chasuble. Pour que, une fois le premier coup de sifflet donné, tout le monde soit immédiatement dans le vif du sujet. "Mais je ne fais pas ça dans le vide. On n'est pas loin du 100% de présence des joueurs à l'entraînement, là où j'avais l'habitude de parfois me retrouver à sept ou huit à Vallorbe. Leur sérieux est remarquable, alors je me dois d'essayer de donner l'exemple. Le lundi, on peut aussi compter sur la présence d'un physio pour soigner les divers petits bobos. Tout est mis en œuvre pour qu'on réussisse."

Si le rapport entre qualité de l'effectif et résultats obtenus à souvent déçu ces dernières saisons à Champagne, le club est finalement en train de se tracer une voie royale. Parce que, ce n'est pas un secret, il a des arguments à faire valoir, et qu'il a réalisé un très bon recrutement estival (David Vespuce, Aurélien Trarbach, Lyazid Brahimi...). L'ailier Almedin Osmanovic a quitté le navire au tout dernier moment (lundi), mais Champagne l'a aussitôt remplacé par le demi défensif Olivier Paltenghi, parti tenter sa chance en 1re ligue à Azzurri Lausanne en début de saison, dans des circonstances qui ne l'ont pas franchement retenu à Chavannes.

"Il faut être honnête, on a un contingent très costaud. Maintenant, on doit être conscients que cela ne nous offre pas pour autant une immense marge sur nos adversaires. Contre Yverdon, on a souffert. Pareil la semaine d'avant à Grandson. Face à Stade-Lausanne, on s'en sort en fin de match. Partout, on est attendus. On ne va pas avoir beaucoup de matches faciles cette saison." D'autant que la calendrier offre très peu de répit aux Champagnoux, qui vont enchaîner six rencontres d'ici à la fin du mois, dont deux entre dimanche (réception de Lutry) et mardi (déplacement à Chavannes pour affronter Sport Lausanne Benfica). Avec, derrière la tête, comme une envie de faire durer encore un peu cette série.