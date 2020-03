Charly Cornut: «Je veux qu'on ait la dalle!»

«Qu'on soit clairs: je ne suis pas Pep Guardiola. Mais je crois bien que ma place se trouve davantage sur un banc que sur le terrain. En fait, on peut même dire que j'ai rendu service au football en arrêtant de jouer.» L'autodérision, ce n'est pas ce qui manque à Charly Cornut. Ce mercredi soir-là, son club s'est offert une petite folie: louer un des terrains de la Tuilière pour un entraînement. Histoire de s'assurer du bon déroulement de cette soirée pas comme les autres, le nouvel entraîneur de Pied du Jura a pris un peu d'avance pour se rendre sur place. Il sourit en tombant sur le panneau d'affichage du complexe lausannois, servant à répartir les divers espaces de jeu. «Ils ont écrit Pied du Jura féminin. Vous en connaissez beaucoup, des clubs où l'équipe féminine est plus connue que son pendant masculin? Chez nous, c'est comme ça.»

S'il avait cherché la reconnaissance, le confort et les paillettes, Charly Cornut n'aurait de toute façon pas signé à «PdJ», bon dernier de 2e ligue avec huit points de retard sur la barre. C'est donc bien que l'homme sait exactement dans quoi il s'est embarqué au moment d'accepter la proposition des dirigeants, en fin d'année dernière. «En ce moment, notre terrain d'entraînement est couvert de neige. On attend encore notre première séance de l'année dessus... Mais quand j'y réfléchis, je me dis que c'est très bien comme ça.» Pardon?

Créer l’accoutumance

«Je vous assure. On a réduit la préparation au stricte minimum: six semaines. Pour l'instant, mis à part ce soir et les quelques rares fois où on a pu trouver un synthétique près de chez nous, on ne touche pas le ballon. On va courir à Dorigny. On fait du fractionné sur la piste. C'est parfait!» Parfait pour retrouver la 3e ligue au plus vite, donc? «Justement pas. Ce que je veux, c'est qu'on ait la dalle! C'est la première chose que j'ai dite aux joueurs en arrivant. On sait la délicatesse de notre situation. Le foot tout seul, ça ne suffira pas. Il faudra plus que ça. D'accord, nos conditions de préparation ne sont pas optimales. Mais si tout le monde est heureux de venir s'entraîner, de se retrouver sur le terrain ou ailleurs, c'est déjà un grand pas en avant. Et sincèrement, vous ne pensez pas que le plus frustrant, c'est de s'entasser sur l'un ou l'autre des rares synthétiques disponibles de la région et de jouer sur une moitié ou un tiers de terrain?»

Un formateur avant tout

De la parole aux actes, on comprend vite que Charly Cornut mettra tout en œuvre pour que sa première expérience à la tête d'une équipe active se déroule au mieux. Parce que oui, cet ancien joueur du club, également passé par Echichens et Concordia, a beau compter seize années de coaching derrière lui, jamais il n'a porté la casquette de numéro 1 «chez les grands». Le bon moment pour franchir un cap? «Je ne sais pas si on peut parler de cap, lance celui qui sort d'un passage de deux ans et demi à Yverdon Sport, qu'il a terminé sur le banc des juniors B. J'ai été clair avec les gens du club et, s'ils sont venus me chercher, c'est qu'ils l'ont aussi compris: je suis avant tout un formateur.»

Le genre de technicien qui s'inscrit davantage sur la durée, donc. Ce qui peut paraître quelque peu contradictoire avec l'opération sauvetage de ce printemps. «Au contraire, j'y vois plutôt un choix intelligent et détaché. Je veux dire: je suis certain qu'on peut se maintenir. C'est sincère. Mais il faut aussi rester réaliste et penser à l'après si cela devait ne pas fonctionner.»

Un échec qui n'aurait rien d'une catastrophe pour Pied du Jura, remonté en 2e ligue l'été dernier, où l'on prête de toute façon plus d'attention à l’atmosphère dans le vestiaire qu'à la position de l'équipe au classement. «À ce moment de ma vie, cette façon de voir les choses me fait aussi du bien. Dans cette équipe, j'ai d'anciens copains d'école, des ex-coéquipiers, des jeunes que j'ai entraînés. Et on s'amuse bien, tout simplement.» Reste à transmettre à ses hommes cette «dalle» qui semble lui tordre le ventre.

Entre deux blessures, il a appris à coacher

L'arrivée de Charly Cornut à Pied du Jura doit beaucoup à Julien Mottier, dévoué assistant de la première équipe. «On était ensemble à l'école, à Apples, se souvient le premier. Comme tous nos camarades, lui jouait à «Pied duj'». Je devais être le seul qui avait choisi Echichens. On me charriait pas mal là-dessus.» Pas suffisamment pour que les deux hommes se perdent de vue et qu'une fois arrivés à l'âge adulte, cela ne donne très envie au second de reconstituer leur binôme.

Il faut dire que s'il a pactisé avec «l'ennemi» durant ses jeunes années, la trajectoire de Charly Cornut ne s'est jamais trop éloignée de celle de Pied du Jura. Il y connaît à peu près tout le monde, il y a joué, il y a entraîné. Surtout entraîné, en fait. «J'ai traîné plusieurs grosses blessures lorsque j'étais plus jeunes. C'est pour ça que je me suis mis au coaching très tôt, dès mes juniors C. Je vous ai dit que j'ai rendu service au football en rangeant les crampons...»

Des blessures qui ne l'ont pas empêché de toucher à la 2e ligue inter avec Echichens, tout en perfectionnant ses qualités d'entraîneur. Du Team Vaud à un poste d'assistant à la «deux» d'Echallens, en passant par plusieurs expériences dans sa région. «J'ai vite compris que j'étais fait pour travailler à la base de la pyramide. Je finirai sûrement par y revenir, d'ailleurs. Mais en ce moment, en tant qu'enseignant, je suis assez heureux de ne plus devoir enchaîner deux créneaux de «travail» à la suite.»