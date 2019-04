Chavannes-le-Chêne est toujours là

Chavannes-le-Chêne et son équipe toujours aussi combative, son mythique terrain d'En Grassy entouré de forêt avec la pelouse en contrebas d'une buvette posée en haut du talus, voilà ce à quoi avait droit ce jeudi soir le CS La Tour-de-Peilz IIB, en grand danger de relégation dans ce groupe 6 de 4e ligue. Les Tourains, deux victoires en quinze matches cette saison, n'ont rien pu faire dans l'enfer vert de Chavannes-le-Chêne, s'inclinant logiquement 3-1. Antoine Chevalley et un doublé de Jonas Dorsaz (dont un penalty) ont offert la victoire aux locaux.

Ce succès ne permet cependant pas aux Tsavannais de croire raisonnablement aux finales. Avec douze points de retard sur Epalinges à six journées de la fin, l'exploit semble impossible, même si le prochain adversaire s'appelle justement... Epalinges, ce dimanche en Grassy! Une victoire et Chavannes-le-Chêne reviendrait à neuf points de son adversaire avec cinq matches à disputer... C'est bien connu, Chavannes ne lâche jamais rien, mais là, l'écart semble tout de même conséquent. Disons qu'il s'agirait d'un miracle de plus dans l'histoire d'un club qui n'en manque pas.

Antoine Chevalley, capitaine et premier buteur ce jeudi, y croit-il? Sa réaction en vidéo laisse croire le contraire, mais il faut toujours se méfier de ces vaillants Tsavannais et de leurs valeurs de toujours. Dans ce coin du canton, on pardonne beaucoup de choses à ceux qui mouillent le maillot, même si le perfide public s'autorise de temps en temps un vibrant «Mais quel chevreuil!» envers un joueur ratant une passe ou un but facile... La saison en cours n'est d'ailleurs pas la meilleure pour le club d'En Grassy, plus habitué à jouer le haut du tableau en 4e ligue, voire en 3e, plutôt que le milieu de classement en 4e ligue.

Chavannes-le-Chêne manque ainsi d'un peu de points, de passablement de joueurs pour sa deuxième équipe (les excuses pour abandonner l'équipe en cours de saison ne manquent elles par contre pas) et... d'un entraîneur pour sa première équipe! L'éternel Nicolas Thuillard dirige toujours la défense, tout en coachant ses coéquipiers, mais il ne serait pas contre un peu de renfort la saison prochaine. Les intéressés ne rejoindront pas le club le plus performant sportivement du canton, ni le plus riche, mais sans aucun doute l'un des plus sympathiques avec des gars fiers d'en défendre les couleurs et fidèles depuis une dizaine d'années comme le toujours impeccable défenseur central Jimmy Streit. Et c'est bien là l'essentiel.

En attendant de trouver le technicien recherché, place à un joli dimanche 28 avril en Grassy avec la II en ouverture de rideau à 13h face à Saint-Croix/La Sagne II, puis ce très attendu Chavannes-le-Chêne - Epalinges à 15h. Le tout suivi d'un solide tartare. Le football qu'on aime.

Le plan-fixe du match sur football.ch (nxp)