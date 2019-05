Damien Berger-Sabbatel a réussi où tous ont échoué

Christophe Ohrel, Gabet Chapuisat, Paulo Diogo, Vagner Gomes. Tous ces grands noms ont essayé comme entraîneurs de faire monter Forward Morges en 2e ligue inter. Tous ont échoué, malgré leur expérience de joueur en équipe de Suisse ou en Super League. Et puis, en juin 2017 est arrivé au Parc des Sports un inconnu nommé Damien Berger-Sabbatel, dont la carrière de joueur se résume à une montée en 3e ligue avec Saint-Prex. Douze mois plus tard, Morges était en 2e ligue inter. Aujourd’hui, le néo-promu est 6e, avec 12 points d’avance sur la barre malgré un deuxième tour plus compliqué. Bref, le succès sportif est au rendez-vous. Avec une question centrale: comment ce jeune entraîneur de 35 ans a-t-il réussi là où tous ont échoué?

Pas que des amis

La question ne surprend pas ce père de deux enfants, patron d’un bureau d’architecture. Et sa réponse est toute trouvée. «J’ai une autre approche que mes illustres prédécesseurs. J’ai entraîné à l’école de foot, en juniors E, en 5e ligue aussi. Je n’ai pas connu l’équipe de Suisse, c’est vrai, mais j’ai un vécu qui m’a permis de me forger ma propre approche. Apparemment c’était la bonne.», sourit-il. Damien Berger-Sabbatel a une grande qualité, qui ne lui vaut pas que des amis: il dit ce qu’il pense. Et ne se la joue pas faux modeste. «Je suis arrivé à Morges comme assistant de Vagner Gomes. Quand il a été licencié, je n’ai pas hésité à prendre l’équipe, je me sentais prêt et légitime à le faire. Je suis allé vers le président et je lui ai dit: maintenant, c’est moi. Il a dit oui. Pourquoi aurais-je suivi Vagner? Je n’étais pas en phase avec son approche, je savais ce que je pouvais apporter. Alors oui, cette franchise détonne, je le sais. Elle me coûte plus qu’elle ne me rapporte, mais je suis comme ça.»

Assis dans le vestiaire de la première équipe, le coach regarde autour de lui les portraits accrochés à la place de chaque joueur. Plusieurs d’entre eux ont un passé en ligue nationale, comme Mickael Castejon (LS) et Ayoub Rachane (Lucerne, Yverdon). De très bons joueurs, mais des «tronches». Comment l’inexpérimenté «DBS» se fait-il respecter? «Ma technique, c’est d’être moi-même. Avec moi, on peut parler, je suis toujours disponible. On a beaucoup de discussions hors terrain. De par mon métier, je peux répondre au téléphone ou prendre du temps en pleine journée pour mes joueurs. On parle beaucoup et je n’impose rien. Je propose qu’on fasse de telle manière, j’argumente, et je me montre convaincant. Mais c’est vrai que parfois, c’est dur de leur faire entendre que j’ai raison», concède-t-il dans un sourire.

Technique spéciale

Un exemple concret concerne les balles arrêtées défensives. «J’ai une technique spéciale, que je ne vais pas vous dévoiler dans le détail. Une combine, un petit truc que j’ai imaginé moi-même. Quand j’en ai parlé à Micka Castejon, il m’a dit que c’était hors de question, que c’était beaucoup trop risqué. Depuis qu’on le fait, on n’a pas pris un but! Pas un seul! Il faut leur démontrer que c’est vrai et ils suivent. Ma légitimité, je dois aller la chercher.»

Comme avant le match à Saint-Prex, ce derby si important, où il demande à Ayoub Rachane de jouer en 10. «Il ne voulait pas. Il me disait qu’il n’allait pas toucher un ballon, qu’il voulait jouer plus bas. Je l’ai convaincu. Résultat: une passe décisive, un but, la victoire.»

Lyonnais de naissance, arrivé dans le canton de Vaud à 12 ans («Je suis Suisse dans ma manière de travailler»), le coach connaît les critiques entourant son approche, notamment les jalousies et les interrogations concernant les émoluments prétendument délivrés aux joueurs. «Vous découvrez qu’il y a de la jalousie dans le football? Avant de faire signer Micka Castejon, une personnalité complexe, j’ai passé quatre fois quatre heures avec lui. Les critiques, elles viennent de ceux qui ne réussissent pas. Je n’ai pas ce problème.» (24 heures)