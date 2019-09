Echallens étrille Vevey... et dépose protêt!

L'histoire trouve sa source dans le très engagé derby de 1re ligue entre Vevey et Echallens du 11 novembre dernier. Ce jour-là, les événements avaient débordé de tous les côtés. Douze cartons jaunes distribués, deux expulsions, des débordements dans les tribunes, entre supporters et membres des deux clubs... Bref, un match qui n'a pas franchement donné une très bonne image du football vaudois et qui aurait dû être enterré et oublié ce jour-là.

Sauf que, de cette rencontre-là, William von Stockalper a gardé une amertume: le comportement du soigneur challensois. Ce qu'il a fait savoir à quelques jours des retrouvailles entre les deux clubs, prévues hier après-midi. "En début de semaine, j'ai prévenu Echallens que, s'il ne me présentait pas ses excuses, cet homme n'entrerait pas dans notre stade. Pas après m'avoir insulté de la sorte et avoir agressé physiquement un membre du comité", explique le président veveysan.

Chacun sa façon d'aplatir les choses Un discours qui a quelque peu étonné à Echallens, plus de dix mois après les faits. "Je pensais qu'on était d'accord pour laisser cette histoire au passé et aller de l'avant. C'est ce qui me paraissait le plus profitable pour l'entente entre nos deux clubs, détaille le président challensois Fritz Aeschbach, alors que son homologue tient précisément le même discours, visiblement sur une longueur d'onde différente. On voulait simplement calmer le jeu, aplatir les choses. Mais puisque Vevey n'en démordait pas, on a fait le nécessaire."

Ce que le boss du FCER veut dire par là, c'est qu'il s'est renseigné auprès de l'Association suisse de football pour savoir si les Veveysans avaient effectivement le droit d'interdire l'accès au Stade de Copet à un membre du staff adverse. "Le code des obligations est clair à ce sujet, reprend Fritz Aeschbach. Un club est en droit de le faire si des raisons privées sont invoquées. Cependant, il faut également prendre l'aspect sportif en compte. En l’occurrence, cette décision nous cause du tord, alors on est en droit de se sentir lésés."

Sans rien communiquer à son adversaire, Echallens Région a ainsi préparé un protêt, qu'il a déposé avant la rencontre et qui a été validé par l'arbitre chargé de diriger le derby. Le comble là-dedans? Les Challensois, qui se sont donc présentés à Copet sans leur soigneur, ont étrillé Vevey United 0-4, grâce à un doublé de Sonny Kok et des réussites de Thibaud Chevalley et Daniel Fernandes. Une issue favorable qui ne les a pas empêchés de confirmer leur protêt, qui se trouve désormais entre les mains de l'ASF, après le coup de sifflet final.

Fritz Aeschbach: "Je suis fier de l'attitude de l'équipe" "On aimerait que ce cas serve d'exemple, de leçon, continue Fritz Aeschbach. Mais le plus important, c'est qu'on ait répondu sportivement. Je suis très fier des joueurs et de notre coach, qui ont eu une attitude parfaite. On est venus sans faire de bruit, on a livré la marchandise sur le terrain et on est repartis dans le calme le plus total. Comme ça devrait être le cas sur toutes les pelouses tous les week-end."

Au classement de 1re ligue, les inséparables Echallens Région (5e) et Vevey United (6e) se suivent. C'est dire si le match retour, qui se déroulera le 25 avril au Trois-Sapins, pourrait être important. D'ici-là, les deux clubs espèrent avoir retrouvé des rapports au beau-fixe. Mais pour ça, chacun devra sans doute accepter de mettre de l'eau dans son vin.