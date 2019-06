Edin Becirovic quitte Renens trois jours après la promotion en 2e ligue inter

Les joueurs du FC Renens, dans l'immense majorité amenés au club par Edin Becirovic, ont appris mardi que leur entraîneur s'en allait. Une surprise et un grand choc pour ceux qui venaient d'être promus en 2e ligue inter au terme d'une très belle saison conclue par deux victoires face au Stade Nyonnais II lors des finales.

«Ce n'était plus possible de continuer ainsi», a lâché Edin Becirovic mercredi, après avoir déjà donné des signes de fatigue samedi après le match retour victorieux face à Nyon. En poste depuis trois ans, le technicien, qui avait débuté comme entraîneur-joueur, s'en va donc. «Le souci est financier, rien d'autre. Avec les moyens que le club met à ma disposition, il n'y a aucune chance que le club soit viable en 2e ligue inter. Je ne veux pas m'engager dans une saison-galère. Ca fait trois ans que j'ai l'impression de faire des miracles, mais là, ce ne sera plus possible. Donc je préfère m'en aller maintenant, trois jours après la fin de la saison. Je leur souhaite bonne chance en 2e ligue inter, mais ce sera sans moi», a continué Becirovic, qui assure ne pas savoir de quoi son avenir sera fait. «Je n'ai rien d'autre dans le viseur. Je ne pars pas avec les joueurs ailleurs, je n'ai rien. Au club de voir avec les joueurs maintenant».

Renens, désormais très affaibli, va-t-il poursuivre l'aventure en 2e ligue inter? Comment le comité va-t-il réagir à cette nouvelle? Affaire à suivre. En sachant que le projet mis en place autour d'Enzo Stretti et d'Edin Becirovic en juin 2016 fait désormais partie du passé.

(nxp)