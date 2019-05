Emmanuel Ndombele offre la Coupe à Yverdon II

Comme un symbole, c'est lui, le jeune attaquant yverdonnois, qui a surgi pour placer une volée acrobatique sur un centre de Nelson Borges à un quart d'heure de la fin de cette finale de la Coupe vaudoise. Emmanuel Ndombele, l'ailier d'YS II, n'était pas le meilleur homme sur le terrain, mais Vagner Gomes a décidé de le laisser sur le pré. «Il fermait bien son couloir, c'est important», a expliqué l'entraîneur de la réserve yverdonnoise au sujet de son attaquant, qui aura 20 ans dans quelques semaines. Bien en a pris à l'entraîneur d'YS, puisque c'est donc lui, Emmanuel Ndombele, qui a marqué ce si important 1-0.

«On a eu pas mal de chance, c'est vrai», a avoué Vagner Gomes. Pully a en effet trouvé quatre fois les montants du but de Marc Roux en deuxième période et Mervan Hoxha a sorti sur sa ligne une frappe cadrée de Hugo D'Aquino, qui avait éliminé le gardien yverdonnois. Pour le reste, ce dernier a fait tout juste, déviant ou captant absolument toutes les tentatives pulliéranes. Yannick Favre, Anthony Schwyn et Ali Ramdan ont tout tenté, mais à chaque fois, Marc Roux s'est montré le plus fort.

Yverdon Sport II (3e ligue), qui évolue une division au dessous de Pully (2e ligue), avait bien préparé cette rencontre grâce au travail de Vagner Gomes, qui savait tout de son adversaire du jour. La bataille tactique a été impressionnante en première période, mais le collectif de Mario D'Alessandro a clairement pris le dessus après la pause. Pully était meilleur, mais Yverdon a soulevé la Coupe. Ainsi est le football: cruel d'un côté, magnifique de l'autre.

Pully se consolera avec la participation à la Coupe de Suisse, qui lui revient de droit puisqu'YS s'est qualifié via sa première équipe. Une belle consolation, mais Yannick Favre et ses coéquipiers s'en réjouiront plus tard: ce dimanche à Echichens, ils n'ont éprouvé que de la frustration et de la déception.

La joie du camp adverse faisait elle plaisir à voir, surtout l'émotion de Vagner Gomes, qui a soulevé ce dimanche son premier trophée en tant qu'entraîneur. La joie sincère de ses joueurs et de son staff, tout heureux de le voir enfin remporter une coupe, a touché plus d'un spectateur.

La réaction de Vagner Gomes en vidéo

