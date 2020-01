Et si les Vaudois vivaient un printemps parfait

Deux exploits en Coupe de Suisse?

Le LS et Bavois ont les moyens de créer la surprise en quarts de finale.

Voir deux équipes vaudoises en quart de finale de Coupe de Suisse est déjà une agréable rareté, mais les retrouver toutes deux dans le dernier carré constituerait une première absolue. Le LS et Bavois aborderont, bien entendu, leur duel respectif contre le FC Bâle et Winterthour en position d’outsider, mais pourquoi ne pas imaginer un double exploit?



Dans un monde parfait, les Rhénans se seront qualifiés, contre APOEL Nicosie, pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa une semaine avant de se déplacer à la Pontaise, le 5 mars. Ils auront alors probablement un peu plus l’esprit à leur prochain, et plus prestigieux, affrontement européen agendé sept jours plus tard qu’à un simple match de Coupe de Suisse. Contre un adversaire de Challenge League de surcroît. S’il réussit à rééditer ses belles performances de l’automne face à Lugano puis Xamax, le leader de CL trouvera donc un contexte idéal pour rejoindre les demi-finales pour la première fois depuis dix ans.



Une qualification qui s’annonce peut-être plus ardue encore pour le FC Bavois. Mais pas impossible. À la lutte pour le maintien en Promotion League, l’équipe du président Jean-Michel Viquerat s’en ira à Winterthour sans aucune pression. Et face à des Zurichois qui sont beaucoup plus à l’aise à l’extérieur qu’à la Schützenwiese, les Bavoisans pourraient bien créer le plus grand exploit de l’histoire du club, le mercredi 4 mars. Pour enfin offrir à leur président cette grande affiche au stade des Peupliers dont il rêve depuis quelques décennies déjà. Contre le Lausanne-Sport par exemple.