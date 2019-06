Genolier-Begnins a renversé Pully avec la manière

Voilà une année à peine, le FC Genolier-Begnins était relégué en 2e ligue régionale. Pour beaucoup de clubs, une telle chute signifie le début de gros problèmes et, souvent, une nouvelle relégation synonyme de descente aux enfers. Les joueurs partent, le comité démissionne, les spectateurs s'en vont. Mais Genolier-Begnins n'est pas un club comme les autres et devrait servir de modèle à beaucoup.

Car directement après la relégation, «GB» s'est remis au travail. Tout le monde est resté fidèle au club, Virgile Joly a fait de l'excellent travail à son poste d'entraîneur et... les Canaris sont immédiatement remontés! Battus 2-0 à Pully dimanche dernier, Julien Jemmely et ses coéquipiers se sont imposés 3-0 ce dimanche devant 1223 spectateurs lors du match retour des finales. Nelson Da Silva a ouvert la marque et «JJ» lui-même a inscrit un doublé, portant son total de buts de la saison à 37! Voilà Genolier-Begnins de retour en 2e ligue inter, se retrouvant troisième club le plus performant de la Côte derrière Nyon et Terre Sainte, pour la plus grande fierté de son président William Rochat.

Ce président-là a des raisons de se réjouir, tant sa philosophie et son travail portent leurs fruits. Le FC Genolier-Begnins est un club très bien structuré, avec une vision sur le long terme et des valeurs très saines. L'argent n'y a pas sa place, comme l'explique très bien bien William Rochat dans sa réaction vidéo à découvrir ci-dessus, juste avant les images de communion entre le public et les joueurs.

Ce scénario, s'il ravit «GB» et fait du bien au football, est évidemment cruel pour Pully, qui passe une nouvelle fois à côté de la promotion. L'équipe de Mario D'Alessandro se consolera avec la participation au premier tour de la prochaine Coupe de Suisse, mais devra se remettre de ce dimanche. Une nouvelle fois, Pully a réussi une très belle saison, digne d'éloges, et sa philosophie de club est elle aussi admirable, mais il manque encore un petit quelque chose pour monter en 2e ligue inter.

