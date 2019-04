Guillaume Katz: «Des petites erreurs à ne pas répéter»

Mehmed Begzadic et Baptiste Bersier croyaient avoir offert trois points au FC Echallens Région ce samedi à Meyrin dans un choc au sommet de 1re ligue. Les hommes d'Alexandre Comisetti ont pourtant été rejoints à quelques minutes de la fin sur un but de l'inévitable Matt Moussilou. 2-2, score final.

«On s'est déplacés pour jouer contre une équipe qui a les mêmes objectifs que nous, le haut du classement», a réagi Guillaume Katz. «On leur offre le 2-2. Un point à Meyrin c'est bon à prendre, mais on a quand même des regrets. On a fait des petites erreurs à ne pas répéter si on veut faire les finales. On perd des points précieux, mais c'est encore long», a ajouté le défenseur central dans une vidéo à découvrir ci-dessus.

A six journées de la fin, Echallens (3e) est en effet toujours pleinement dans la course aux finales.

