«J'ai frappé de tout mon coeur et je l'ai mis au fond»

Yannick Tachet a tenté un coup de bluff en faisant entrer son deuxième gardien, Maxime Moinon, quelques minutes avant la fin de cette demi-finale. L'entraîneur du Stade Nyonnais II a tenté le coup pour les tirs au but, mais c'est Marc Roux, le portier d'Yverdon II, qui a été l'un des héros de la soirée en détournant magnifiquement deux essais nyonnais. Un sur sa gauche, un sur sa droite!

L'un des terrains annexes du Stade Municipal a donc été le théâtre d'une demi-finale de Coupe vaudoise de très bon niveau entre Yverdon II (3e ligue) et Nyon II (2e ligue). Hoberth Manzambi a ouvert le score pour les Nord-vaudois avant l'égalisation sur un superbe coup-franc lointain de Maxime Renault. 1-1, score final, et une séance de tirs au but qui a tourné à l'avantage d'YS grâce à des tirs absolument magnifiques. Le «coup tactique» de Yannick Tachet n'avait malheureusement pour Nyon pas beaucoup de chances de fonctionner avec des frappes aussi bien cadrées...

La joie était donc totale du côté d'Yverdon Sport, qui se qualifie pour la deuxième année consécutive pour la finale de la Coupe. L'an dernier, Vagner Gomes et ses hommes s'étaient inclinés face à Gland (2e ligue). Cette année, ils ne seront pas non plus favoris face à Pully, mais leur discipline tactique et la qualité individuelle de certains joueurs, dont l'excellent Eric Sery Bi, leur autorise une fois encore tous les espoirs. YS II a d'ailleurs exécuté trois équipes de 2e ligue sur le chemin de cette finale (Saint-Légier, Concordia, Nyon II). Pully devra se méfier. Rendez-vous le 12 mai à Echichens.

Arnaud Vialatte, défenseur central d'YS, interrompu en pleine interview!

Le plan-fixe du match sur football.ch (nxp)