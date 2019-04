Julien Jemmely: «C'était un match assez complet, oui...»

Julien Jemmely a lu attentivement l'article de 24 heures consacré à Anthony Schwyn samedi matin (lire ici). L'attaquant de Pully venait de passer devant «JJ» au classement des buteurs de 2e ligue (21-20) et, évidemment, cela n'a pas manqué d'agacer un peu le grand attaquant de Genolier-Begnins. «Il fallait que je m'énerve pour que ça aille bien», a-t-il raconté avec le sourire dimanche en début de soirée. Il faut dire que son après-midi s'est plutôt bien passée puisque GB a gagné le derby face à Aubonne sur le score de... 9-0!

Un FC Chêne Aubonne qui n'est d'ailleurs pas n'importe qui dans ce groupe 1 de 2e ligue puisque Nick Amougou et ses coéquipiers sont troisièmes et ambitionnent encore de participer aux finales de promotion. «C'est toujours sympa de gagner un derby. Là, on a mené 3-0 assez vite, ils ont eu la tête sous l'eau et ça s'est bien passé», a souri Julien Jemmely, qui a marqué... cinq fois! «Et j'ai raté un penalty en plus! Bon, j'ai trois assists aussi. On va dire que c'était un match assez complet, oui...», s'est-il franchement marré.

Son quintuplé lui permet ainsi de dépasser Anthony Schwyn, muet un peu plus tôt dans la journée face à Benfica et sorti sur blessure. Voilà donc Julien Jemmely à 25 buts cette saison. Plus important d'un point de vue collectif, GB compte désormais quinze points d'avance sur Aubonne. Autant dire que les finales sont plus que jamais dans le viseur. «Et on a ce quart de finale de la Coupe vaudoise mercredi face à Champagne. Ce sera compliqué, mais on y croit. Ce sera un match important pour nous», continue l'emblématique avant-centre des Canaris, prêt à charcuter une nouvelle défense. Comme quasiment toutes celles qui se présentent face à lui... (nxp)