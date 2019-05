La dernière valse de l’heureux capitaine du SLO

Une fois n’est pas coutume, il devrait y avoir pas mal de monde, ce samedi après-midi, du côté du stade Juan Antonio Samaranch. Parce que, même si le duel qui opposera Stade-Lausanne-Ouchy au FC Cham n’a rien de très sexy, il sera le préambule à une belle fête. À l’issue de ce dernier match à Vidy – avant le déménagement forcé de la future équipe de Challenge League à Nyon – le capitaine du SLO se verra remettre le trophée de champion de Promotion League. Un honneur qui reviendra à Fabian Geiser. Un modèle parmi ces nombreux et fidèles Stadistes qui ont vécu de bout en bout cette formidable épopée. Une aventure inoubliable qui a permis, il faut le rappeler, au club lausannois de passer de la 2e ligue inter à la Challenge League. En sept ans seulement.

Cet ultime rendez-vous avec les habitués du stade Samaranch correspondra aussi à la dernière sortie de Fabian Geiser. «C’est décidé, samedi, ce sera définitivement fini pour moi, sourit le capitaine du SLO. Ces deux trois dernières années, le coach et mes coéquipiers avaient réussi à me faire revenir sur ma décision, mais pas cette fois. Je préfère arrêter sur cette magnifique promotion et après une belle saison sur un plan plus personnel. Un exercice au cours duquel j’ai enfin été épargné par les blessures.»

Des soucis physiques qui ont constamment perturbé la carrière du défenseur central. Au point de le convaincre de mettre un terme prématuré au professionnalisme en été 2010 déjà. «Avec le LS, se souvient-il, nous avions connu une incroyable aventure en Coupe de Suisse, qui nous avait conduits jusqu’en finale contre Bâle, alors que nous étions en Challenge League. Mais, blessé durant plus de la moitié de la saison, je ne l’avais vécue que depuis les tribunes. D’où ma décision de privilégier mon avenir en reprenant mes études en Sport et en Lettres à l’Uni de Lausanne. Tout en continuant à jouer au foot en amateur, au Mont, en 1ère ligue.»

Une expérience qui ne durera que dix-huit mois, puisqu’en hiver 2012 Fabian Geiser descendait encore d’un cran en rejoignant Stade-Lausanne-Ouchy et la 2e ligue inter. «Mon unique ambition était d’y terminer tranquillement ma carrière en accédant, peut-être, à cette 1re ligue qui était l’objectif alors fixé par le président, rigole le défenseur. Mais les choses ne se sont heureusement pas du tout passées comme prévu.»

Sept magnifiques saisons qui resteront à jamais gravées dans sa mémoire. «Avant de débarquer au SLO, raconte Fabian Geiser, j’avais toujours eu le sentiment d’être arrivé au mauvais moment dans les différents clubs que j’avais connus. Mais pas ici. S’il fallait trouver une explication à cette aventure, je dirais que le fait de conserver une même ossature au fil des ans a été l’un des deux secrets du succès. L’autre étant Andrea Binotto et cette faculté qu’il a eue de dénicher non seulement de bons joueurs mais surtout des hommes dotés d’un certain état d’esprit qui correspondait aux valeurs du club et de notre groupe.»

Sous les yeux de son fils

Quand on lui demande quels auront été ses meilleurs souvenirs, le futur professeur de sport et d’allemand du collège de l’Élysée à Lausanne – il enseigne actuellement à Yverdon – place en tête les trois promotions conquises avec le SLO. «En plus, il y a bien sûr aussi mon premier match de Super League avec YB, conclut le plus Vaudois des Bernois, mais surtout le but que j’ai inscrit cette saison sous les yeux de mon fils. Si, l’été dernier, j’avais décidé de prolonger ma carrière, l’idée que mon fils de deux ans puisse me voir jouer y était pour beaucoup. Et partager ce moment avec lui au bord du terrain juste après a été un moment magique.» (24 Heures)