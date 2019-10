Lausanne-Sport s’envole pour Nice afin de célébrer vendredi les noces d’Ineos

Ces jours-ci, profitant de la pause internationale, les clubs de Swiss Football League ont tous glissé un match amical à un programme quelque peu allégé. Parfois, il peut s’agir, comme pour Ne/Xamax ou le FC Sion, d’une simple opposition interne, face aux espoirs. Lausanne-Sport, lui, s’apprête à innover dans la mesure où les Vaudois disputeront un test amical plus que symbolique. Ils vont en effet défier vendredi après-midi l’OGC Nice, le grand frère (9e de L1), tombé dans le giron d’Ineos cet été. Un match destiné à célébrer le rapprochement entre deux entités dirigées par le même président, Bob Ratcliffe, et qui aura pour cadre l’Allianz Arena. Aucun témoin n’a cependant été convié: les noces se dérouleront à l’abri des regards indiscrets.

Une première approche française avait déjà eu lieu lors d’une précédente trêve, mais le LS n’y avait alors pas donné suite, la reprise des Aiglons n’étant pas encore effective. «À l’époque, explique Christophe Chaillet, secrétaire général du club vaudois, Ineos était encore en tractation avec Nice, et il ne nous avait pas paru opportun de venir nous en mêler. Maintenant que tout est acté, plus rien ne s’opposait à la tenue d’un tel match.»

Concrètement, les joueurs et le staff de la Pontaise décolleront ce jeudi pour Nice à bord d’un vol Easyjet, avant un décrassage en fin de journée. Le lendemain, une partie plus officielle permettra à la petite délégation helvétique de visiter le nouveau centre d’entraînement et de formation de l’OGC Nice, inauguré en octobre 2017. Ce sera aussi l’occasion de premiers échanges informels, entre Patrick Vieira et Giorgio Contini, les coaches respectifs. «Chaque responsable d’un secteur rencontrera son homologue. Afin de mettre des visages sur des noms», précise le directeur sportif, Pablo Iglesias. Lausanne ne s’éternisera toutefois pas sur place, son vol retour étant prévu moins de trois heures après le coup de sifflet final.

Comme on l’imagine, cette première visite de courtoisie préfigure de futures collaborations, dont le contenu doit encore être défini. «C’est un premier pas, confirme Iglesias. Car synergie, il y aura tôt ou tard. Pour le moment, nos objectifs diffèrent. Alors que Nice vise l’Europe, Lausanne se concentre sur la seule montée. Mais des fenêtres vont s’ouvrir dans les deux sens.»

Ineos I contre Ineos II: sur les bords de la Méditerranée, la bataille pour la suprématie familiale ne manquera pas de sel.