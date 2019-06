Le FC Renens s'avance en favori de sa finale

Cette année sera-t-elle la bonne pour le FC Renens? Tout le laisse penser mais l’incertitude qui accompagne des finales de promotion oblige le grand favori de ce duel contre la deuxième garniture du Stade Nyonnais à la prudence. Le souvenir du cruel épilogue qui avait puni les Renanais il y a un an contre Saint-Prex est trop frais pour l’avoir oublié.

Pour rappel, après avoir partagé l’enjeu (1-1) sur terrain adverse, Renens menait encore 2-1 à sept minutes du terme. La promotion semblait donc en poche lorsque Saint-Prex inscrivait deux buts dans les ultimes instants du match. «Sur le moment, la déception avait été grande, se souvient Edin Becirovic. Il y a même eu une cassure. Raison pour laquelle nous avons ensuite décidé de changer une dizaine de joueurs. Pour que cette deuxième tentative soit une réussite, je voulais des renforts qui me suivent. Des joueurs qui me ressemblent, c’està-dire un peu fous…»

Un cocktail a priori explosif qui donne raison au coach renanais. «Je sens que mon équipe est plus sereine au moment d’aborder cette phase cruciale. La défense notamment – qui avait craqué contre Saint-Prex – est plus homogène et solide. Ce n’est pas un hasard si, avec 29 buts concédés en 26 matches, nous avons eu la meilleure défense de notre groupe. Et comme notre attaque, la meilleure aussi, reste très efficace – 81 buts marqués – nous avons vraiment tout pour bien faire. Sans oublier que, cette fois, je ne serai plus qu’entraîneur, alors que l’an dernier je jouais encore. Pour coa-cher, c’est beaucoup plus simple.» Mais le plus dur reste à faire pour Renens: battre cette jeune équipe nyonnaise qui n’aura pas grand-chose à perdre. «Je ne connais que deux ou trois petites choses sur notre adversaire, conclut Edin Becirovic. Et, de mon côté, je ne vais pas trop en parler à mes joueurs. Nous avons pour habitude de nous occuper que de nous.» (nxp)