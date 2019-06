Le Mont remonte gentiment la pente sur des bases saines

Le football vaudois dit des talus s’apprête à vivre ses huit jours les plus intenses de l’année. Ce samedi, le coup d’envoi des finales de 2e, 3e et 4e ligues permettra aux 27 clubs concernés – Échallens a deux équipes impliquées – de vivre des moments d’émotions inoubliables. Il reste désormais juste à savoir pour chacun si elles seront positives ou négatives. Parmi ces heureux élus, on retrouve le FC Le Mont. Un ancien habitué des fins de saisons haletantes durant cette ère Serge Duperret qui avait amené le petit club de la banlieue lausannoise de la 3e ligue à la Challenge League. Une épopée d’une vingtaine d’années qui s’était brutalement conclue par une rétrogradation «volontaire» en 4e ligue, il y a deux ans. Ce douloureux souvenir, le FC Le Mont new-look a mis moins de temps que prévu à le digérer. Grâce au gros travail accompli par ces nombreux bénévoles de longue date qui ont œuvré dans l’ombre pour redonner au club son caractère familial et à ancrage essentiellement local. De belles valeurs qu’il avait un peu perdues, par la force des choses, avec les exigences inhérentes au professionnalisme et des exodes forcés à la Pontaise puis à Baulmes.

Mensualités payées

Parmi ces travailleurs de l’ombre, on retrouve Antonio Turiel, un fidèle parmi les fidèles depuis plus de trente ans, qui a repris officieusement les commandes du club en juillet dernier. «Si nous avons pu repartir sur des bases saines en 2017, explique celui qui accédera à la présidence dans trois semaines, c’est surtout parce que Serge Duperret a honoré toutes ses promesses. D’ici à la fin de ce mois, il aura en effet fini de payer tout ce qu’il avait promis pour laisser le club dans une situation financière saine. Heureusement, car il aurait très bien pu nous abandonner, comme d’autres l’ont fait ailleurs avant lui. Et tout aurait alors été beaucoup plus compliqué pour nous. Notamment pour notre secteur formation qui compte aujourd’hui près de 300 jeunes.» Une parole tenue – pour un montant important – qui semble tout à fait logique pour Serge Duperret: «Il y a deux ans, j’avais promis de quitter le club une fois le passé liquidé et son avenir assuré, précise l’actuel directeur sportif d’Yverdon. D’ici peu de temps, ce sera chose faite et je me retirerai sans éprouver le moindre regret et avec de merveilleux souvenirs. Parce que je crois que nous avons vécu une aventure extraordinaire qui serait de toute façon terminée aujourd’hui. Pourquoi? Depuis l’arrivée d’Ineos au LS, il n’est tout simplement plus possible pour un autre club de partager la Pontaise. Regardez Stade-Lausanne-Ouchy qui est contraint, faute d’infrastructures adéquates, de s’exiler à Nyon. Non, la Swiss Football League a fait des règles pour que des aventures comme la nôtre ne soient plus possibles!»

Des ambitions

Le FC Le Mont continue toutefois d’avoir des ambitions, même si elles sont bien sûr très éloignées de celles de l’ère Duperret. «À moyen terme, continue Antonio Turiel, notre objectif consistera à faire notre trou en 2e ligue, une catégorie de jeu qui nous correspondrait bien. Mais chaque chose en son temps. Avant cela, il s’agira dans un premier temps de retrouver la 3e ligue, un niveau plus qu’honorable qui nous permettrait aussi de conserver nos meilleurs jeunes. Miser sur les joueurs du cru est une vraie volonté.»

Cette première étape ne ressemblera pas à une promenade de santé pour Le Mont. Même si, cette saison, le parcours a été exemplaire avec la première place du groupe 4 et un total impressionnant de points (59 sur 66 possibles), le souvenir de l’échec, concédé au même stade l’an passé, brûle encore trop pour ne pas se méfier des impondérables. «C’est vrai, tout est toujours possible lors d’un minichampionnat de trois matches, convient Antonio Turiel. Mais j’ai le sentiment que l’équipe va aborder ces finales avec plus de sérénité et de confiance qu’il y a douze mois. Les joueurs me semblent aussi plus mûrs et plus impliqués.»

Cet éventuel retour en 3e ligue aurait aussi valeur de symbole pour Serge Duperret, qui y tient beaucoup. «Lorsque j’ai repris l’équipe, en 1998, elle était en 3e ligue. Avec cette promotion, je laisserais le club là où je l’avais trouvé à mon arrivée», sourit celui qui sera bien entendu présent au bord du terrain lors de ces trois prochaines échéances. (nxp)