Le SLO lance l'appel pour son opération de crowdfunding

Néo-promu en Challenge League pour la première fois de son histoire, le FC Stade-Lausanne-Ouchy a besoin d'argent. Vartan Sirmakes, le président du Stade Nyonnais, a apporté de grosses garanties financières pour obtenir la licence de jeu, mais le SLO doit aussi se débrouiller lui-même. Dès le premier jour, le patron du groupe horloger Franck Muller a déclaré qu'il n'était pas là pour injecter des centaines de milliers de francs à l'aveugle, mais qu'il voulait que chaque membre du SLO fasse des efforts. Les joueurs ont accepté une baisse de salaire et, désormais, le boss compte sur les amis du club.

Ainsi, le FC SLO a décidé de lancer une campagne de financement participatif sur we make it qui durera 35 jours. «Si le FC SLO peut compter sur la générosité de ses sponsors, nous devons pouvoir maintenant assumer une partie de son fonctionnement de manière indépendante» souligne Andrea Binotto, l’entraîneur à succès de la première équipe.

Selon le club lausannois, le but de la démarche «est de pouvoir développer une première équipe encore plus compétitive en lui faisant disposer d'un cadre logistique propice à la réalisation d'exploits sportifs, tout en continuant à privilégier la qualité de la formation. Le FC SLO compte près de 600 juniors ce qui en fait le club formateur un des plus importants sur sol vaudois. Le premier objectif de financement est fixé à 85'000 francs afin de pouvoir assurer les déplacements en car pour la saison 2019-2020 et acheter un foodtruck qui servira de buvette itinérante à la première équipe et de lieu de ravitaillement pour toutes celles qui jouent à Vidy. Les recettes supplémentaires permettront de développer l’académie grâce à l’achat de matériel.»

Aux supporters et sympathisants du SLO de se manifester maintenant. Afin de se faire un peu remarquer, le club de Vidy, qui jouera ses matches à domicile à Colovray la saison prochaine, a d'ailleurs choisi un slogan volontairement un peu provocateur, dévoilé à la fin de la vidéo de présentation ci-dessus. La nouvelle devise du SLO est désormais: «Le club le plus lausannois du monde». Le LS appréciera ou non... (nxp)