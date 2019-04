Le SLO pour entrer dans l'histoire

Chaque vendredi, «24 heures» vous propose sa présentation du week-end dans le football vaudois d'élite, en six points.

L'endroit où il faut être

Jamais dans toute sa riche histoire, le FC Stade-Lausanne-Ouchy n'a évolué dans l'une des deux premières divisions du football suisse. Ce samedi, les hommes d'Andrea Binotto peuvent entrer dans l'histoire en battant Breitenrain et ainsi intégrer le cercle très fermé de la Swiss Football League, celui qui regroupe les 19 meilleures équipes de Suisse et le FC Vaduz. Avec treize points d'avance à cinq journées de la fin, la promotion sportive n'est qu'une formalité, qui peut être réglée ce week-end face aux Bernois (9es), qui ne jouent plus rien dans ce championnat de Promotion League. La fête sera sans doute belle à Vidy, mais il faudra patienter jusqu'à lundi pour connaître le verdict de la commission des licences de la Swiss Football League pour ce qui est de la montée effective. La SFL a déjà statué et le verdict est connu en coulisses, les informations filtrent déjà un peu, mais les joueurs ne doivent se concentrer que sur le terrain. Ce qui pour l'instant leur a plutôt bien réussi...

FC Stade-Lausanne-Ouchy - FC Breitenrain, Promotion League, samedi 27 avril à 17h à Vidy

L'info

«On ne fait pas un mauvais championnat, c’est clair. Mais même avec le nombre de points retirés, on serait derrière les Lausannois! Donc nous devons encore travailler.» François Marque est toujours lucide à l'heure de l'analyse. Oui; Yverdon a été marqué par la perte administrative de six points en début de saison, mais Stade-Lausanne-Ouchy a mérité sa montée, vu que les Stadistes sont 13 unités devant YS. Le message du défenseur central est clair: Yverdon a encore des progrès à faire pour viser la montée en Challenge League.

A noter que le derby vaudois entre Nyon et Bavois aura lieu mercredi à Colovray, en raison du final four de la Youth League se déroulant ce week-end à Nyon avec Hoffenheim, Porto, Barcelone et Chelsea.

YF Juventus - Yverdon Sport, Promotion League, samedi 27 avril à 16h au Juchhof

Le joueur à suivre

Gentian Bunjaku. L'avant-centre de Vevey aime les grands rendez-vous et celui au Stade de Suisse en est un. Vevey doit gagner ses cinq derniers matches, sans joker, pour combler son retard sur la deuxième place, justement détenue par les jeunes d'YB! Avec cinq points de retard à cinq journées de la fin, le calcul est vite fait et Vevey adore ce genre de matches où il peut tout perdre. Jean-Philippe Karlen dispose dans son effectif de joueurs de caractère, dont Bunjaku. A eux de répondre présent ce samedi, sous peine de voir leur saison déjà terminée.

Young Boys M21 - Vevey United, 1re ligue, samedi 27 avril à 17h au Stade de Suisse

Le chiffre

1. En 2019, Echallens a joué trois matches aux Trois-Sapins pour un bilan très équilibré: une défaite face à YB II, un nul contre Martigny et une victoire face à Azzurri. A noter que le parcours de route des hommes d'Alexandre Comisetti est tout aussi lisible à l'extérieur: une victoire, deux nuls, une défaite! Ce match face à Chênois, qui ne joue plus rien, peut être un tournant dans la saison challensoise. Tout autre résultat qu'une victoire serait une contre-performance et la perspective, funeste, de voir s'éloigner les deux ou trois premières places.

FC Echallens Région - CS Chênois, 1re ligue, samedi 27 avril à 17h aux Trois-Sapins

La question

Gabriel Bares va-t-il terminer la saison avec le Team Vaud ou avec la première équipe du Lausanne-Sport? Le week-end dernier, Giorgio Contini a offert à l'élégant milieu de terrain de 18 ans ses premières minutes en Challenge League en le faisant entrer à la 82e à Chiasso. Ce jeune homme à l'aise techniquement et intéressant par sa lecture du jeu serait précieux à Carouge samedi, mais cela dépendra de son utilisation ou non par Giorgio Contini vendredi face à Winterhour. Ilija Borenovic, qui a déjà vu Lucas Pos, Cameron Puertas et Dan Ndoye être recrutés par la première équipe cette saison, le sait: il s'agit du rôle des M21 de fournir des joueurs, mais le technicien voit son équipe mécaniquement diminuée à chaque fois. Jusqu'à aujourd'hui, il a toujours trouvé les solutions pour faire face.

Etoile Carouge - Team Vaud M21, 1re ligue, samedi 27 avril à 17h à la Fontenette

L'info

Azzurri est toujours invaincu à domicile en 2019, en ayant pourtant affronté un gros (victoire 1-0 face à Carouge) et deux moins gros (nuls face à Naters et Fribourg). La venue de Lancy sera un gros test pour Tristan Chavanne et ses coéquipiers qui ont un joli défi à relever: ne pas perdre à domicile cette année. S'ils arrivent à contenir Lancy, les Lausannois auront ensuite Bulle et Vevey à contrarier pour réussir leur pari. Et accessoirement assurer le maintien, car Thoune II, à 10 points, n'a pas encore abdiqué. Les jeunes Bernois espèrent aller battre Fribourg ce samedi et revenir à sept points d'Azzurri à quatre journées de la fin. Aux hommes d'Ali Kokollari de ne leur laisser aucun espoir de remontée.

FC Azzurri 90 LS - Lancy FC, 1re ligue, samedi 27 avril à 17h à Chavannes-près-Renens (nxp)