Le SLO se donne un peu d'air

Le Stade Lausanne Ouchy a renoué avec la victoire. Après s’être inclinés à deux reprises face à Wil (0-2 et 0-3) cette saison, les joueurs d’Andrea Binotto ont enfin vaincu leur signe indien. Filip Stojilkovic, qui a rejoint le FC Sion à la pause, n’était plus là pour créer des misères aux Vaudois. C’est lui qui avait en effet été leur bourreau lors des deux précédentes confrontations en marquant quatre des cinq buts saint-gallois.

Plus de réalisme, enfin...

Comme l’espérait le coach du SLO avant la partie, ses hommes ont fait preuve de plus de réalisme. C’est Yanis Lahiouel qui a ouvert le score avant la pause. Et alors que Padula avait égalisé deux minutes plus tôt, Roland Ndongo, ce guerrier au grand coeur, a inscrit le but victorieux à la 60e qui permet au néo-promu de s’éloigner de la 10e place avec désormais onze points d’avance sur Chiasso.

Wil - Stade Lausanne Ouchy 1-2 (0-1)

, Wil. Arbitre: M. Turkes.41e Lahiouel 0-1, 58e Padula 1-1, 60e Ndongo 1-2.Mossi; Rohner, Schmied, Kamberi, Schmid; Abedini (54e Krasniqi); Brahimi (69e Silvio), Fazliu, Muntwiler, Padula (75e Bosic); Duah.Barroca; Danner, Mfuyi, Le Pogam, Tavares; Laugeois, Gaillard (46e Amdouni), Ndongo (67e Delley), Gazzetta (72e Mutombo), Perrier; Lahiouel (84e Dalvand).