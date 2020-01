Le Stade Nyonnais a choisi Anthony Braizat

Le printemps sera croustillant en Promotion League. Au jeu des chaises musicales entre les trois premiers du classement, le Stade Nyonnais (3e) a choisi de s'attacher les services d'Anthony Braizat, qui officiait encore à Yverdon Sport (1er) au mois de novembre. Le technicien français se retrouve ainsi dans la peau du chasseur, après avoir permis aux Nord-Vaudois de porter le costume de chassé durant la première phase du championnat.

Entre l'esprit de revanche qui pourrait habiter Anthony Braizat et les intentions proclamées d'Etoile Carouge (2e) de jouer la montée, la tâche d'Yverdon s'annonce donc tout sauf aisée dans les prochains mois, malgré son joli matelas d'avance de respectivement sept et huit longueurs d'avance.

Le nouvel entraîneur des Jaune et Noir dirigera son premier entraînement lundi, à un mois et demi de la reprise. Son contrat court jusqu'au terme de la saison. Ce transfert signifie aussi que les Nyonnais ont abandonné l'espoir de revoir Ricardo Dionisio, parti au FC Sion, sur le banc de leur première équipe. Et ce même si le conflit n'est pas encore définitivement réglé.

Florian Vaney