Le meilleur buteur vaudois de 2e ligue est aussi un as du parcours d’obstacles

Une semaine de tournage sur la Croisette pour TF1

Biscoteaux maous costauds et poigne de fer, le meilleur buteur de 2e ligue vaudoise possède le physique de l’emploi. Anthony Schwyn était taillé pour participer à «Ninja Warrior», le jeu culte de TF1, dont la quatrième saison sera diffusée cet été. Après une première sélection qui s’était opérée cet hiver à Paris parmi 500 candidats, il a rejoint voici quinze jours Cannes et sa célèbre Croisette pour se mesurer, pendant quatre jours, à d’autres as du parkour, selon un système par élimination.



En vertu d’accords de confidentialité signés avec la production, le candidat vaudois n’a pas le droit de divulguer les résultats. Un indice, peut-être? «Cela ne s’est pas passé aussi bien que je l’espérais. J’ai fait un mauvais choix qui m’a coûté cher.»



Les conditions même du tournage l’ont aussi influencé, voire perturbé. «C’est un tout autre stress que le foot, admet-il. Il faut savoir gérer les caméras, le public, l’attente… On en arrive même à se remettre en question sur ses propres capacités à franchir les obstacles alors que c’est tout bête.» Au micro de Denis Brogniart et Iris Mittenaere, les deux présentateurs-vedettes de l’émission, Anthony était accompagné de sa fille Shayna (4 ans) et de sa compagne.



À Chavornay, Schwyn n’a jamais bouclé le parcours des héros qu’il a lui-même imaginé, avec une trentaine d’obstacles à franchir le plus rapidement possible. «Je ne me suis pas amusé à aller au bout. Après vingt minutes d’efforts, il me restait encore trois obstacles…»