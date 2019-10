Mardi Promo 24

Neuf sur onze pour YS

Le petit coup d’arrêt (1-1) enregistré contre Étoile Carouge il y a une semaine n’a pas fait douter Yverdon. Dimanche, face à Münsingen, la lanterne rouge, le leader a bien fait le travail en s’imposant grâce à des buts d’Aravidis, Zeneli et Ninte. «On s’attendait à un match compliqué sur un terrain qu’il l’est aussi, raconte Mustafa Sejmenovic. Nous avons d’ailleurs pris ce match très au sérieux même si on n’a fait la différence qu’en 2e mi-temps. Notre seul tort a été de galvauder trop d’occasions. Avec un peu plus de lucidité, nous nous serions mis à l’abri beaucoup plus tôt.» A.B.

Samedi, c’est le derby

Le troisième et dernier derby vaudois de ce 1er tour aura pour cadre le stade Municipal d’Yverdon. Samedi, le Nord vaudois sera en ébullition puisque le leader accueille son voisin Bavois. Une première pour Mustafa Sejmenovic malgré les neuf saisons que le défenseur central a passées à Yverdon Sport. «J’ai bien déjà affronté Bavois mais seulement avec Xamax et Bienne, dit-il. Ce sera assurément un match très spécial, pour Bavois surtout qui voudra être la première équipe à nous battre cette saison. Malheureusement pour eux, nous n’avons aucune envie d’interrompre notre belle série.» A.B.

L’insouciance nyonnaise

Ce Stade Nyonnais est décidément rafraîchissant. Le club a changé de politique à l’intersaison et, après un tiers du championnat, on peut le dire: les choses ont été très bien faites. Les jeunes formés à Colovray ont leur place dans le nouveau projet et ils sont en train rendre de la plus belle des façons la confiance qu’on leur octroie. Nyon avait l’habitude d’axer son recrutement sur des joueurs de «renom» et ça aussi, c’est révolu. Mergim Qarri (ex-Lancy), par exemple, démontre qu’il y a des pépites aux échelons inférieurs. La victoire 2-5 à Bavois est un signe supplémentaire que les Stadistes suivent la bonne voie. F.V.

Buteur en série

Auteur d’un triplé avec Bellinzone contre Brühl, Sergio Cortelezzi a pris la tête du classement des buteurs de PL. Avec sept réussites, l’ancien attaquant du FC Le Mont devance six joueurs d’une unité. Parmi lesquels figurent Ninte (YS), Alvarez (Bavois) et Nsiala (Stade Nyonnais). A.B.