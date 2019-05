«Marre que tout le monde me dise que je dois en gagner une!»

«J’en ai marre que tout le monde me dise que je dois enfin en gagner une! Le photographe m’a dit ça avant, et maintenant vous! Il n’y a pas un jour sans que ça arrive.» Vagner Gomes est un peu fatigué d’entendre la vérité: il amène toutes ses équipes jusqu’à la dernière marche, mais craque à ce moment-là. «Sur les quatre dernières années, j’ai atteint trois fois la finale de la Coupe vaudoise», rappelle-t-il fièrement. Vrai. Mais il est tout aussi vrai qu’il a perdu les deux premières. «Vous pouvez aussi écrire que j’ai atteint deux fois la finale avec une équipe de 3e ligue», contre-t-il.

Avec Dardania, Forward Morges, LUC-Dorigny et Yverdon II, il a toujours très bien fait jouer ses équipes, sa marque de fabrique, mais a échoué au dernier moment, que ce soit juste avant les finales de promotion, ou au terme de celles-ci comme la saison dernière avec Yverdon… après avoir gagné le premier match 4-0! «Il n’y a pas de malédiction, de blocage ou que sais-je. C’est n’importe quoi ça», se défend-il. Ce dimanche encore, à Echichens face à Pully (17h), son équipe ne sera pas favorite de la finale. «On a éliminé trois équipes de 2e ligue pour arriver là. Bien sûr qu’on veut gagner, mais c’est quoi l’échec? Perdre en finale ou perdre en huitièmes ou en quarts?», continue «Vagui», fier de son bilan.

Une préparation professionnelle pour la finale

Une chose est sûre, les joueurs d’Yverdon II seront bien préparés pour cette finale face à un adversaire évoluant une ligue au dessus. Mercredi, avant l’entraînement, «Vagui» prend le temps de nous parler de… chaque joueur de Pully, dévoilant le onze qu’il pense devoir affronter, sachant exactement qui est suspendu, blessé ou pas qualifié dans l’effectif pulliéran. «Je pense qu’ils vont jouer comme ça, donc je prépare mon équipe en conséquence. J’ai un plan pour contrer Pully, une idée. Après, ça peut marcher ou pas», continue celui qui ne veut rien laisser au hasard dans la préparation du match.

«Toute cette semaine, on va travailler en fonction de comment on veut jouer dimanche. Ensuite, le matin du match, on fera une mise en place. Après, on mange ensemble et on se déplacera en équipe à Echichens», enchaîne l’ancien joueur du Lausanne-Sport, qui tient à valoriser le travail de son adjoint Grujica Maric. «Personne ne parle jamais de lui, mais c’est un super entraîneur. Il est très important dans notre succès, tout comme notre physio Daniela Guzzoni. Avoir un staff performant, c’est tellement important.»

Amoureux du beau jeu, Vagner Gomes est exigeant avec ses joueurs et possède une qualité très recherchée: le très bon niveau de ses entraînements. Ses capacités dans le domaine sont unanimement louées dans ce milieu et il le sait: «Avec moi, les joueurs savent quoi faire sur le terrain. Je veux avoir un bon feeling avec eux, j’aime choisir avec qui je travaille. C’est pour ça que je m’implique dans le recrutement, même si des fois c’est fatigant. Mais au moins je sais avec qui je travaille et ce que je peux attendre de chacun de mes joueurs.»

La progression de Clivel Semedo, sa dernière fierté

La bonne tenue d’un projet sur le long terme est moins évidente pour lui et il le reconnaît d’ailleurs aisément: «Avec moi, les cycles durent deux ans. Pendant cette période, je tire le maximum de mon effectif, je crois que je peux apporter beaucoup aux joueurs. Mais c’est vrai qu’après ces deux ans, je pense qu’il faut changer. D’ailleurs, seuls quatre ou cinq joueurs qui joueront la finale de dimanche étaient sur le terrain il y a une année lors de la finale contre Gland. Ce dont je suis fier, c’est de constater que beaucoup de joueurs ont progressé sous mes ordres et m’en sont reconnaissants. Le prochain, vous verrez, s’appelle Clivel Semedo. Il a 19 ans, il est cap-verdien, et il s’entraîne déjà avec la première équipe.».

Les critiques? «Beaucoup de clubs me veulent, car ils savent ce que je peux apporter. C'était le cas d'Yverdon, d'ailleurs. Quant aux gens qui parlent dans mon dos, la bonne moitié ne me connaît pas et ne sait pas comment je travaille. Je dis à tous les jaloux: venez me parler, venez voir comment je travaille et vous verrez que je suis un passionné. Je me trompe, mais je ne triche pas.»

Il va quitter Yverdon cet été

Son mandat de deux ans arrivant au bout à Yverdon, «Vagui» a déjà annoncé son départ et ne reviendra pas en arrière. «Non, c’est fini. Je suis à la recherche d’un nouveau défi. Tout est ouvert.» Le Vagner Gomes que l’on connaît parle d’habitude de tous les clubs avec lesquels il est en contact. Cette fois, rien. L’homme reste volontairement évasif. Serait-ce à dire qu’il a changé, à 39 ans? «Non. La saison n’est pas finie, on a encore des objectifs à accomplir. La Coupe et le championnat», explique-t-il. Quitter Yverdon avec un trophée, voire deux, voilà qui aurait de l’allure. (nxp)