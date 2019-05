Michel Cruchon, l'homme d'un seul club

Michel Cruchon prévient d’emblée: «Je ne vais pas faire encore dix ans!». Le président du FC Echichens en est à son troisième mandat à la tête du club bleu et blanc et, à 62 ans, il entend bien préparer l’avenir et trouver un successeur qui, pour l’heure, n’est pas encore connu. «On doit trouver la perle rare. En attendant…». En attendant, il fait le boulot, avec ses qualités reconnues loin dans le district et notamment son sens de l’humain. Chaleureux, avenant, le contact facile, Michel Cruchon est un homme de bon sens. Vigneron (il est associé à son frère Raoul), il a toujours défendu les couleurs du FC Echichens, où il a joué depuis ses débuts en juniors jusqu’en première équipe, en 2e ligue. Et puis, en 1987, à 30 ans, il devient président! «Jusqu’en 1993. J’étais jeune, c’était une belle expérience», explique-t-il. Il entraînera ensuite les juniors C, B et A, avant de replonger dans le rôle du boss de 2011 à 2014. Et puis une troisième fois, donc, depuis 2018. «Un peu contraint et forcé. Il fallait quelqu’un, on a cherché une solution et il n’y avait que moi. Donc je rends service le temps qu’on trouve le prochain président», sourit-il.

Ce mercredi, il s’affaire à accueillir personnellement chacun des 250 invités du repas de soutien du club, l’un des moments importants de la saison. Mais, exceptionnellement cette année, une journée risque de surpasser ce dîner: celle de dimanche, où un bon millier de personnes sont espérées pour la finale de la Coupe vaudoise, un événement que le club organise pour la première fois. «On a disputé deux fois la finale, mais ce n’était jamais chez nous», précise Michel Cruchon, qui fait également office de mémoire vivante du club. Dimanche, la première équipe du FC Echichens jouera un match important pour son maintien en 2e ligue inter à 14h et, à 17h, Yverdon II (3e ligue) et Pully (2e ligue) s’affronteront sur le même terrain. «Il devrait faire beau», estime le président-vigneron, toujours à l’affût pour ce qui est de la qualité des terrains. Au pire, le FCE a une solution de repli à Colombier pour son match de championnat.

Un comité ad hoc s’occupe de l’organisation de cette finale à un rythme assez soutenu. «Depuis deux mois, on se voit au moins une fois par semaine», explique Carine Cornu. énergique membre de cette commission. Michel Cruchon suit les préparatifs de près et s’implique évidemment beaucoup. «On a la chance à Echichens d’avoir encore des gens qui comprennent ce que veut dire s’impliquer pour la communauté. Bien sûr, dans les années 80 et 90, il y avait plus de monde au match, c’était plus simple de fédérer autour du club. Aujourd’hui, les jeunes ont plus de distractions, c’est une évidence de le souligner, mais ici à Echichens je sens encore une implication réelle et j’espère qu’on arrivera à la cultiver le plus longtemps possible. Dans notre première équipe, 70% des joueurs sont issus du mouvement juniors Foot Région Morges. Pour les deuxième et troisième équipes, on est quasiment à 100%. Pour moi, c’est un signe que le club vit bien.» (nxp)