Nyon doit se souvenir plutôt que regretter

Un communiqué balancé comme une bouteille à la mer sur une île déserte, tentative désespérée pour repousser l’évidence. Il était un peu plus de 14h, ce jeudi, lorsque le Stade Nyonnais a rendu publiques quelques lignes pour assurer que non, Ricardo Dionisio n’était pas le nouvel entraîneur du FC Sion et que oui, le technicien portugais serait bel et bien au rendez-vous de la reprise des entraînements du club de Colovray, le 20 janvier. Derrière les mots, on pouvait surtout lire la tristesse et la frustration des Nyonnais de devoir, déjà, dire au revoir à un homme aux qualités unanimement reconnues, qui a marqué de son empreinte le Stade en six petits mois seulement.

Perdu d’avance

Parce que sauf impensable retournement de situation, Ricardo Dionisio va bel et bien pouvoir goûter à la Super League. L'entraîneur de 37 ans a résilié son contrat à Nyon, et personne ne peut quoi que ce soit contre ce choix. «Ce que prévoit le droit suisse, c’est que le Stade Nyonnais peut, au mieux, lui retenir un quart de son dernier salaire mensuel. Rien d’autre. Il ne faut pas confondre les contrats des entraîneurs et ceux des joueurs», détaille Christian Constantin, son nouvel employeur. Bref, le bras de fer dans lequel souhaitaient se lancer les Jaune et Noir est perdu d’avance.

Reste qu’il convient de dissocier le fond et la forme de cette histoire. Dans le fond, c’est vite réglé, les Stadistes n’ayant donc pas leur mot à dire. C’est brut, pas facile à avaler, mais c'est ainsi. Dès lors que le FC Sion a posé ses yeux sur Ricardo Dionisio, il ne restait à Nyon qu’une chose à faire: prier.

Sur la forme, par contre, les Nyonnais ont le droit de se sentir amers. Parce qu’avant qu'ils ne soient mis au courant de la situation, les discussions entre Ricardo Dionisio et le FC Sion se trouvaient déjà à un stade bien avancé. Ainsi fonctionne le monde du foot, surtout à haut niveau. On cherche à convaincre le joueur ou l'entraîneur en question, puis on place le club devant le fait accompli. Et vu la facilité avec laquelle un coach peut se détacher de ses obligations, se trouver dans la peau du «pillé» a assurément quelque chose de frustrant.

La Super League en héritage

Plutôt que de regretter son épilogue, le Stade Nyonnais a sans doute meilleur temps de se souvenir de son aventure aux côtés de Ricardo Dionisio, tant elle fut positive. Même si, on en convient, il s’agit d'une bien maigre consolation. En six mois, le technicien a surpassé toutes les attentes, faisant d’un groupe de jeunes loups inexpérimentés une des principales puissances de Promotion League. La seule volonté du club l’été dernier était de se reconstruire, peu importe le temps que cela devait prendre, avec des jeunes de son vivier et des alentours. Aujourd'hui, il trône fièrement sur le podium de la troisième division. Ricardo Dionisio était évidemment destiné à rester le guide de cette équipe pour les années à venir. À défaut de pouvoir assurer ce costume, il lui a au moins montré la direction.

Car, et c’est là son principal fait d’arme, le Portugais a redonné une identité à une formation qui en a parfois manqué ces dernières saisons. L’affluence lors des matches à domicile n’a certes pas triplé (cette équipe le mériterait pourtant mille fois), mais qu’importe. Dès le premier jour, Ricardo Dionisio, lui l’homme qui vivait sa première expérience comme coach principal, a su vendre son projet. À ses hommes, à ses dirigeants, à tout le monde. Animé par les valeurs du travail, humble et convaincant, il a porté ses idées sans tricher. Ainsi les portes de la Super League se sont ouvertes à lui. Une récompense à la hauteur de son investissement, dans laquelle il a mérité de croquer à pleines dents.