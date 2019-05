Orbe va enchaîner ses deuxièmes finales

Orbe, devant Chavornay au classement fair-play, avait besoin d'un match nul ce dimanche dans un derby très attendu pour assurer sa deuxième place dans le groupe 4 de 3e ligue.

Les Urbigènes l'ont obtenu au terme d'une rude bataille et se retrouvent donc qualifiés à 99% pour les finales, comptant trois points d'avance sur les Corbeaux avant la dernière journée avec une quinzaine de points d'avance au fair-play. Autant dire que s'ils se tiennent correctement lors de la dernière journée, perdant par plusieurs buts d'écart sans prendre dix cartons, ils seront qualifiés pour les play-off. A voir la bonne humeur de Bruno Gomes et de ses joueurs à la fin du match de dimanche, ils ne laissent aucune place au doute: ils disputeront ces finales pour la deuxième année consécutive.

«Ce qui a fait la différence sur la saison entre Chavornay et nous? Le fair-play», a estimé Bruno Gomes dans une réaction vidéo d'après-match à découvrir ci-dessus. Tout heureux d'être venu chercher sa qualification sur le terrain du FCC, l'entraîneur du FC Orbe se réjouit de préparer les finales pour, cette fois, espérer monter en 2e ligue.

Vaincu par Chavornay à l'aller au Puisoir, le FCO a pris une douce revanche sur son voisin et plus grand rival, même sans gagner, tant ce nul suffit à son bonheur. Ayoub Azedag (61e) avait mis Chavornay en tête ce dimanche devant près de 200 spectateurs pour ce derby de la plaine, mais Zé Carlos a égalisé une dizaine de minutes plus tard. Aleksandar Ristic est passé près d'offrir la victoire à Chavornay en fin de match, sans succès. Les Corbeaux resteront une année de plus en 3e ligue. Orbe, lui, peut toujours rêver à la promotion, même en terminant deuxième du groupe et donc en ayant deux matches à l'extérieur à disputer lors des finales.

Le plan-fixe du match sur football.ch (nxp)