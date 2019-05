Patrick Isabella et La Sarraz-Eclépens, c'est fini

Deux points en six matches, et une élimination à domicile en Coupe de Suisse face à Portalban/Gletterens. Voilà le très maigre bilan du FC La Sarraz-Eclépens en 2019, après un premier tour correct. Les Sarrazins n'ont pas gagné une seule fois depuis la reprise en 2e ligue inter et ils se trouvent même désormais en danger de relégation en 2e ligue, un scénario absolument inenvisageable en début de saison. Nicola Zari et ses coéquipiers se trouvent aujourd'hui trois points au dessus de la barre, à sept matches de la fin.

Mercredi, les joueurs ont appris le départ de leur entraîneur Patrick Isabella. Arrivé en juillet 2017, l'ancien attaquant de GC et de Xamax a mené son équipe à une belle deuxième place la saison dernière, derrière le FC Bulle. Il était difficile d'espérer mieux, mais ce printemps 2019 est celui de tous les cauchemars. En technicien expérimenté et en homme intelligent, l'ancien technicien d'Azzurri et de Renens notamment se savait en danger ces derniers temps et il a accepté la décision qui lui a été communiquée en ce début de semaine.

«On n'a vraiment pas l'habitude de se séparer d'un entraîneur. Ce n'est pas le genre de la maison, surtout en cours de saison. Ce n'est jamais arrivé ces dernières années, d'ailleurs. Mais l'équipe est dans une spirale si négative qu'on devait faire quelque chose. Je suis triste pour Patrick, on se quitte en très bons termes et je lui souhaite tout le meilleur. Nous, on a maintenant sept matches pour se sauver», explique David Geijo, directeur sportif du club sarrazin. Le successeur de Patrick Isabella n'a pas encore été choisi. «Ce sera peut-être le cas avant le match de dimanche contre Romont, mais peut être-pas», a enchaîné David Geijo.

