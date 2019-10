Pour SLO, terminer sur le podium n’est plus utopique

Moins de deux mois après avoir fait figure de candidat naturel à la relégation, Stade-Lausanne-Ouchy est devenu l’une des valeurs sûres de Challenge League. Un nouveau et gratifiant statut qu’il doit bien sûr à cette remarquable 4e place qu’il occupe après neuf rondes. À trois longueurs seulement du duo Wil-Grasshopper.

Grâce aux 14 points récoltés jusque-là, les Lausannois du bas réalisent même le deuxième meilleur 1er tour d’un néo-promu depuis 2012 et la réduction de la Challenge League à dix équipes. Seul Schaffhouse, en 2013, avait fait mieux. Pour souligner l’exploit réussi par le plus petit budget de la catégorie, il suffit d’ajouter que les grands noms que sont Servette et Xamax avaient connu un retour en CL plus laborieux.

Recrutement exemplaire

Mais ce bilan comptable n’est pas la seule raison qui fait de SLO la révélation de ce championnat. «On voit très vite que cette équipe a un vrai et séduisant plan de jeu, souligne Gabet Chapuisat. Grâce à un coach qui reste fidèle à ses principes, quoi qu’il arrive.» Le consultant de Teleclub fait allusion à ce départ poussif – un seul point récolté lors de ses quatre premières sorties – qui aurait pu inciter Andrea Binotto à opter pour une stratégie plus prudente. «Il a fallu un temps d’adaptation aux joueurs pour s’habituer à une réalité différente, analyse Anthony Braizat, l’actuel coach d’Yverdon qui a connu la Challenge League avec Servette. D’autant plus que de nombreux joueurs sont venus renforcer le groupe. Une période délicate durant laquelle Andrea Binotto a pu travailler dans le calme.»

La qualité du recrutement joue justement souvent un rôle décisif pour un néo-promu. Pour Gabet Chapuisat, celui effectué par SLO s’est avéré exemplaire. «Les joueurs qui ont débarqué à Vidy se sont tous très bien adaptés aux principes du coach. Rien n’a été fait au hasard, notamment en défense, un secteur crucial. L’apport de Jérémy Manière (28 ans) puis ceux de William Le Pogam (26) et de Christopher Mfuyi (30) ont amené cette expérience qui faisait un peu défaut jusque-là.»

Une solidité défensive retrouvée grâce à ces ajustements qui sont à l’origine d’un spectaculaire renversement de tendance. Alors que SLO avait encaissé neuf buts lors de ses quatre premiers matches, il n’en a plus concédé que deux à l’occasion des cinq suivants. Avec treize points à la clé. «Notre départ n’a été poussif que sur le plan des résultats, explique Andrea Binotto, car dans le jeu et les occasions créées, j’ai l’impression que nous étions tout de suite à la hauteur de nos adversaires. Il n’y a donc jamais eu de vrai sentiment d’inquiétude, et encore moins de panique, chez nous mais, au contraire, la conviction qu’il ne nous manquait pas grand-chose pour que ça décolle vraiment.»

Attention aux blessures

Une impressionnante montée en puissance qui fait tout simplement du SLO la meilleure équipe de Challenge League sur ces deux derniers mois. Des chiffres qui laissent penser que le néo-promu exilé à Nyon peut espérer mieux encore que son 4e rang actuel. Un pas que n’accomplit qu’à moitié Gabet Chapuisat. «Avec un brin de réussite, le podium est un objectif à sa portée. À condition toutefois que les blessures ne s’enchaînent pas. Le contingent du SLO n’est pas aussi riche que ceux du LS ou de Grasshopper. Pour qu’un nouveau palier puisse être franchi, je crois qu’il lui faudrait encore un très bon attaquant, capable de concrétiser un meilleur pourcentage des nombreuses occasions que l’équipe se crée. Ou alors un renfort offensif axial dans le 4-2-3-1 que préconise le coach.» Le rôle qu’occupait justement le Belge Andréa Mutombo avant une grave blessure qui le tiendra éloigné des terrains jusqu’en janvier.

Quoi qu’il en soit, de l’ambition, Andrea Binotto en a lui aussi. «Aujourd’hui, avec ce qu’ils montrent sur le terrain, que vont penser mes joueurs si je leur dis que notre unique objectif reste le maintien? Non, on doit bien sûr voir plus haut, mais je dois avouer que j’ignore encore quel est le potentiel exact de mon équipe. Pour le savoir, il faut attendre la fin du mois et une semaine cruciale qui nous verra affronter, en sept jours, successivement le LS, Bâle en Coupe de Suisse puis Aarau.»