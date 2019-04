Pully peut toujours rêver à la Coupe de Suisse

S'il est un club performant et régulier sur la durée en 2e ligue vaudoise, c'est bien le Pully Football. Le club de la Rochettaz joue toujours le haut en championnat et réussit également quelques jolis parcours en Coupe vaudoise, qui l'ont mené en 2012 dans le tableau principal de la Coupe de Suisse face à Aarau.

Cette saison pourrait de nouveau être celle de tous les plaisirs pour l'équipe de Mario D'Alessandro, actuellement deuxième du groupe 2 en 2e ligue et désormais qualifiée pour les demi-finales de la Coupe vaudoise. Mercredi, Ali Ramdan, Yannick Favre et Anthony Schwyn, les trois buteurs du soir, lui ont permis de battre le FC Gland en quarts de finale.

A noter que Gland se présentait avec son nouveau duo d'entraîneurs (Yvan Bolay et Xavier Hochstrasser), Jamel Kaissi ayant été prié de s'en aller une semaine plus tôt.

Voilà donc le Pully Football en demi-finales, où il affrontera le 24 avril le vainqueur du choc entre Genolier-Begnins et Champagne, qui aura lieu mercredi 10 avril. L'affiche sera gigantesque et elle pourrait bien offrir une place en Coupe de Suisse à son vainqueur. Pourquoi? Tout simplement parce que des deuxièmes équipes ne peuvent pas participer à la Coupe de Suisse et que, sur les trois équipes en lice dans l'autre partie du tableau, deux sont des réserves (Stade-Lausanne-Ouchy II, Yverdon Sport II et Concordia)!

Le SLO II est allé s'imposer aux tirs au but à Nyon face à la deuxième équipe locale mercredi, tandis que le quart entre YS II et Concordia a été arrêté à cause de la neige à la 68e sur le score de 1-1. La partie sera donc rejouée depuis le début.

Le tableau de la Coupe vaudoise

Quarts de finale

Pully Football (2e ligue) - FC Gland (2e ligue) 3-1

Stade Nyonnais II (2e ligue) - Stade-Lausanne-Ouchy II (2e ligue) 3-4 tab

Yverdon Sport II (3e ligue) - Concordia (2e ligue) 1-1, match à rejouer

Genolier-Begnins (2e ligue) - Champagne (2e ligue), le 10 avril

Demi-finales le 24 avril

Yverdon Sport II ou Concordia - Stade-Lausanne-Ouchy II

Pully Football - Genolier-Begnins ou Champagne

Finale le 12 mai à Echichens (nxp)