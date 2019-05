Renato Rocha a la rage au ventre et la justice au cœur

Renato Rocha est conscient de l’image qu’il dégage avec son impressionnante barbe et sa carrure de costaud. Le dimanche matin, aux matches du FC Cheseaux, il gueule fort. Et l’assume complètement. «C’est moi, tout simplement. Je ne joue aucun rôle.» Directement après les matches, gagnés ou perdus, il réunit son équipe sur le terrain. Le coach dit tout ce qu’il pense à ses joueurs, en (très) bien ou en (très) mal. Tant pis pour les ego. Y compris le sien. «Je dis souvent à mes joueurs qu’on est tous en 2e ligue, eux comme moi. Des fois, une de mes décisions a été mauvaise. Je l’avoue devant eux. Je suis en phase d’apprentissage de la fonction d’entraîneur. Et quand ils ont fait quelque chose qui ne me plaît pas, ils l’entendent.» En général très fort. «Oui, mais vous avez cette image-là parce que vous ne venez qu’aux matches. La semaine, je ne suis pas comme ça, je suis beaucoup plus calme. Mes joueurs, je les adore et je veux les faire progresser.»

Il terrorisait les défenseurs

La preuve que la méthode Rocha fonctionne: quasi aucun joueur ne s’en va au mercato, malgré la rudesse des propos parfois tenus. «Des fois, Renato va un peu trop loin, mais ça fait partie du personnage. C’est un très bon entraîneur», assure son président, Jacky Pache. «Il nous transmet son agressivité, son envie permanente de gagner, témoigne Marjan Jankuloski. Sans lui, on ne serait pas là où on est aujourd’hui. Depuis le temps que je suis à Cheseaux, je n’ai jamais vu autant de monde à l’entraînement. Il gueule fort pendant les matches, c’est vrai, mais c’est un affectif. Il est super-proche de nous, on rigole beaucoup.»

Avant de devenir l’un des entraîneurs qui montent dans le canton de Vaud, le Lausannois en a été l’un de ses meilleurs avants-centres. Avec sa puissance et sa hargne devenue légendaire, il a terrorisé les défenseurs. Et a inscrit 217 buts en 1re ligue. Renato Rocha joueur, c’était le «Taureau du Bois-Gentil», l’antre de son club de cœur, l’ES Malley. L’homme apprécie le surnom, qui résume bien ses qualités. «J’ai joué quelques matches en Challenge League, c’est déjà un miracle», sourit-il. Tel était d’ailleurs le rêve du gamin de Renens, débarqué à 9 ans du Portugal. «Je ne rêvais pas à la Ligue des champions comme les gosses d’aujourd’hui. Quand j’ai signé mon premier contrat au LS, j’étais comme un fou.»

Sans concessions

Il a mené sa carrière comme sa vie, la rage au ventre, une expression dont il a fait une devise. «J’ai été élevé par ma mère, on ne nous a rien donné. Je suis allé chercher chaque but que j’ai marqué. Je déteste les gens qui disent que ce n’est que du foot. Le foot, il m’a tout apporté. Des rencontres exceptionnelles, beaucoup d’amis, et ma situation personnelle aussi, puisque c’est le président de Malley à l’époque, Didier Mann, qui m’a engagé chez Honda.» Où il est aujourd’hui conseiller de vente. La rage au ventre, donc, mais la justice au cœur. Car Renato Rocha ne fait aucune différence sur le terrain entre ses potes et les autres. «J’ai un ami d’enfance dans l’équipe, Salmon Loche. Il prend autant que les autres. Je peux le tuer en plein match, je m’en fous. Je vais vous donner un exemple: Daniel Godinho. Il est tout le temps là. État d’esprit irréprochable. Il en est à 97% de présences à l’entraînement, mais il ne joue jamais. Il y a meilleur que lui dans l’équipe. Si je fonctionnais à l’émotionnel, il serait tout le temps sur le terrain, mais ce serait injuste.» Ainsi est Renato Rocha, brut en apparence, sensible à l’intérieur, professionnel dans l’approche.

À Cheseaux depuis trois ans, il se verrait bien aller plus haut mais ne veut pas manquer de respect à son club actuel. «C’est Jacky Pache qui m’a fait confiance en premier pour me donner une équipe. Il aurait pu dire non, se fier à ce que les gens disaient sur moi. Il m’a nommé, donc je lui en suis reconnaissant.» En sachant que leurs routes vont se séparer lorsque le président d’un club aux moyens supérieurs ou jouant une catégorie plus haut donnera sa chance à un homme qui ne s’interdit rien mais sait qu’il doit encore progresser. «Je dois m’améliorer tactiquement. Je lis, je m’instruis. Je n’arrête pas d’apprendre.» (nxp)