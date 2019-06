Renens remonte en 2e ligue inter

Synthétique ou herbe? La tempête s'étant abattue sur la Suisse romande samedi en fin d'après-midi a créé le doute, mais M. Hicham Matni a finalement décidé que ce match retour des finales de 2e ligue entre Renens et le Stade Nyonnais II se jouerait sur le gazon naturel, devant la tribune du stade du Censuy. Ouf! Les spectateurs ont pu être au sec et, même si le début de match a été compliqué vu les trombes d'eau s'abattant sur le terrain, la partie n'a au final pas été faussée par les conditions météorologiques. M. Matni a pris la bonne décision et, au final, le FC Renens, déjà vainqueur 1-2 à l'aller à Colovray, a remporté cette double confrontation face aux jeunes Nyonnais.

Le grand homme de ce match retour s'appelle Dragan Jankovic, comme attendu. Déjà double buteur (sur penalty les deux fois) à l'aller, l'avant-centre serbe a marqué les deux premiers buts samedi au Censuy, de fort belle manière qui plus est. Il a d'abord profité d'une erreur défensive atroce de l'arrière-garde nyonnaise pour lober Maxime Moinon et marquer dans le but vide le but du 1-0 (27e). Et son 2-0, sur une magnifique ouverture, a été un modèle de finition (49e).

Nyon II a alors connu une très belle période, revenant à 2-1 à la 57e grâce à un coup-franc de Maxime Renault et se créant plusieurs belles occasions. Malheureux sur le but nyonnais, le gardien Andrea Guarino s'est bien repris et a évité l'égalisation à la 61e, se couchant bien sur un envoi croisé. Alors que Renens souffrait, Stephan «Carro» Cando a pu partir en contre et marquer le 3-1 à la 67e avec un maximum de réussite, ayant dans un premier temps perdu son duel avec Maxime Moinon avant de marquer de la tête.

En deuxième période, les 550 spectateurs ont assisté à un match très vivant, avec des occasions de part et d'autre, mais Renens a fini par tenir bon malgré un nouveau coup-franc victorieux de Maxime Renault (82e, 3-2) et a validé son ticket pour la 2e ligue inter, une catégorie de jeu qu'il a quitté en 2014.

Michel Tachet contre son fils Yannick la saison prochaine en 2e ligue?

La jeune équipe nyonnaise peut elle être très fière de ce qu’elle a accompli cette saison, malgré cette défaite lors de cette double confrontation. Plombée par deux penalties litigieus lors du match aller, l’équipe de Yannick Tachet, un nom à suivre dans l’univers des entraîneurs vaudois, n’a pas réussi à renverser la situation lors de ce match retour au Censuy, mais cela n’enlève rien à la qualité du football qu’elle a montré durant les dix derniers mois.

Il y aura donc des «derbies Tachet» la saison prochaine, si Gingins et le Stade Nyonnais II se retrouvent dans le même groupe. Michel Tachet, père de Yannick, a en effet été nommé entraîneur du FCG et prendra ses fonctions cet été. Les deux chocs père-fils devraient valoir le détour!

