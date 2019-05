Renens reprend sa marche en avant

Un doublé de Sacha Luwawa et deux buts de Stephan Cando et Lirim Hasani ont permis au FC Renens d'aller gagner tranquillement sur le synthétique de La Saussaz, à Montreux. Les conditions climatiques compliquées ont forcé le MS et Renens à «déménager» un peu plus bas pour ce match, afin de préserver la pelouse du stade Eugène-Parlier. Pas de quoi déstabiliser une équipe renanaise très technique et à l'aise avec le ballon.

Ce succès permet au FC Renens de rester en deuxième place du groupe 2e de 2e ligue, devant ses concurrents que sont Concordia et Malley. Pully est toujours premier, mais les quatre équipes sont très proches, que ce soit sur le plan du jeu ou sur le plan comptable. La lutte sera serrée jusqu'au bout.

Attaquant de 26 ans, Stephan Carro Cando est l'un des atouts offensifs de ce FC Renens qui vise la 2e ligue inter pour la deuxième saison. Avec 54 matches en 1re ligue (avec Echallens, Stade-Lausanne-Ouchy, Vevey et Azzurri), l'ailier dispose d'une certaine expérience et espère aider sa nouvelle équipe à atteindre les finales dans un premier temps, puis les remporter face à un adversaire qui sera sans doute Genolier-Begnins ou le FC Stade Nyonnais II.

«On a fait une prestation solide ce soir, surtout qu'on a besoin de points, on n'a pas le droit à l'erreur vu la fin de championnat. Du moment qu'on fait nos matches. qu'on gagne, on n'a pas besoin de regarder derrière», a-t-il expliqué dans une réaction vidéo d'après-match à découvrir ci-dessus.

(nxp)