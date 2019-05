Renens reste en tête avant la dernière journée

Tout est dit dans le groupe 1 de 2e ligue. Genolier-Begnins (1er) et le Stade Nyonnais II (2e) feront les finales. Assens et Iliria Payerne sont relégués. Aucun suspense depuis bien longtemps.

Dans le groupe 2, tout est joué en bas. L'AF LUC-Dorigny et Bex sont relégués. Aigle, lui, chutera en 3e ligue si le canton de Vaud compte plus de deux relégués de 2e ligue inter en 2e ligue, ce qui est encore possible.

En haut, par contre, le suspense est total. Renens, Pully et Malley ont tous gagné ce dimanche et Concordia (4e) se retrouve officiellement hors course. Les deux tickets de finalistes se joueront donc entre trois équipes et Renens (58 points) compte deux points d'avance sur Pully (56) et Malley (56). Pully est la meilleure équipe des trois au fair-play, ce qui pourrait avoir toute son importance samedi prochain.

Renens se déplacera à Bex, déjà relégué. Pully recevra Jorat-Mézières (8e) tandis que Malley s'en ira à Saint-Légier (9e). L'avantage est donc clairement du côté de Renens et de Pully, qui ont leur destin dans les pieds. Dénouement samedi dès 19h!

Les classements et résultats en 2e ligue