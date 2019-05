Ricardo Dionisio est le nouvel entraîneur du Stade Nyonnais

Une semaine à peine après l'annonce du départ de John Dragani, le Stade Nyonnais a annoncé l'arrivée de Ricardo Dionisio à la tête de sa première équipe, en Promotion League. Ce Portugais de 36 ans a déjà fait partie du staff à Colovray, oeuvrant comme préparateur physique et assistant lors de la saison 2017-18, sous les ordres d'Oscar Londono. Reparti au Portugal pour y travailler avec le Sporting, le voilà de retour.

Ce technicien polyvalent a une particularité étonnante: il a travaillé pour les quatre plus grands clubs de son pays, à savoir bien sûr Benfica, Porto, Braga et donc le Sporting. A 36 ans, il possède donc déjà une belle expérience. Sa carrière l'a également mené à Servette et à Al-Wahda (Emirats Arabes Unis). Son impressionnant CV a convaincu le Stade Nyonnais de lui offrir pour la première fois un poste de numéro un. Il entrera en fonction cet été avec un contrat de deux ans dans la poche.

«Le Stade Nyonnais reste ambitieux, rien ne change. On va rajeunir l'équipe, c'est un processus normal, mais on va garder quelques joueurs expérimentés. Ricardo aura une belle équipe pour travailler», promet le directeur général Varujan Symonov.