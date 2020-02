Sonny Kok: «Sur le terrain, on ne peut pas mentir»

Deux entreprises à faire tourner, un petit boutchou à élever, des jeunes loups qui le poussent gentiment vers la sortie: Sonny Kok aperçoit la lumière au bout du tunnel. Celui d'une carrière fait de hauts et de bas, qui l'a vu tantôt susciter de grands espoirs, tantôt agacer les gens autour de lui, souvent pour mieux leur répondre sur le terrain. Rien de définitif, mais celui qui fait partie des figures marquantes de l'ascension de Stade-Lausanne-Ouchy à travers la hiérarchie du football suisse pourrait bien tirer la prise cet été. «S'arrêter sur une participation aux finales de 1re ligue avec Echallens, ce serait assez joli», sourit le blond buteur, auteur de neuf réalisations en quinze matches cet automne. Sans avoir la prétention de se considérer comme l'homme qui amènera, ou non, les Challensois en play-off, l'attaquant, désormais 30 ans au compteur, raconte les détours de sa carrière à quelques jours du coup d'envoi de ce qui pourrait bien être son dernier printemps footballistique.

Son rythme actuel

J'en ai longuement parlé avec le président et le coach avant le début de la saison. Ils savent qu'ils ne peuvent pas compter sur moi à 100%. Je rate des entraînements, je n'ai plus le physique d'il y a quelques années, mais ils en sont conscients et ils l'acceptent. Cette situation avait pu poser problème avec John (ndlr: Dragini, le coach) lorsqu'on était tous les deux au Stade Nyonnais. Mais il y avait plus de pression, plus d'attentes. À Echallens, le contexte est différent, et ça me convient très bien. Le football, j'arrive au bout. Je vois bien les petits jeunes qui poussent pour prendre ma place. Je pourrais me voiler la face. Sauf que sur le terrain, on ne peut pas mentir. Si on m'accorde une position privilégiée? Non, et je n'en voudrais pas. John a été très clair: si je m'entraîne deux fois par semaine, j'ai toutes les chances de passer mon samedi sur le banc. C'est normal. À l'époque, j'étais le premier à devenir dingue quand un joueur qu'on ne voyait pas la semaine se retrouvait sur le terrain le week-end.

Son rôle à Echallens

On a tellement de jeunes joueurs. Tous très talentueux et, en plus, complémentaires. Il faut juste qu'ils se rendent compte qu'ils portent le maillot d'Echallens et qu'ils ont encore tout à prouver. Certains se la jouent comme s'ils étaient pros avec leur page Instagram, d'autres sont approchés par des agents qui veulent leur faire tourner la tête. Leur chance, peut-être, c'est qu'on est aussi beaucoup dans l'équipe à être passés par là, à avoir quelques années d'expérience derrière nous. Il n'y a pas que moi: Zaku Fungilo, Arbesjan Lekiqi, Saliminah Galokho, Quentin Rushenguziminega. Notre rôle, c'est de les encadrer. Si c'est dur de les voir galoper deux fois plus que moi? Ça fait partie du jeu, mais je m'en sors encore pas trop mal grâce à mon physique. (Rires)

Les Émirats arabes unis

Si mon fils jouera au football? Il fera ce qui lui fait plaisir, que ce soit du foot ou autre chose. C'est tout ce qui compte à mes yeux. Aujourd'hui, je me rends compte que les périodes durant lesquelles je me suis vraiment amusé dans ma carrière ne sont pas si nombreuses. Parce qu'on m'a promis des choses, fait miroiter des projets qui ne sont jamais devenus concrets. Ça m'a gâché une bonne partie de ma vie de footballeur. Ce transfert aux Émirats arabes unis il y a trois ans, qui n'a finalement jamais eu lieu, en fait partie. Un agent m'avait mis en contact avec un club de deuxième division là-bas, pas loin de Dubaï. Quand j'ai reçu le contrat, je me suis bien rendu compte que quelque chose clochait. Je l'ai passé aux mains d'un avocat qui m'a expliqué qu'on se moquait de moi, que c'était un faux. Au même moment, j'ai aussi vu pas mal de reportages sur des joueurs qui partaient et qui se retrouvaient bloqués là-bas. Dommage, j'étais prêt à y aller. Financièrement? Bien sûr que c'était intéressant.

Son come-back avorté à Stade-Lausanne

C'était juste avant le match de Coupe de Suisse contre Bâle (ndlr: le 30 octobre, défaite 1-2 du SLO). J'avais eu Andrea Binotto et son assistant, Alexandre Badibanga. On avait parlé. Eux se cherchaient un attaquant. Moi? J'aurais été prêt à y retourner six mois, j'aurais fait les efforts. Quand je vous parlais des bons moments de ma carrière, mon aventure à Stade en fait assurément partie (ndlr: il y a marqué 46 buts en 58 matches entre la 1re ligue et la Promotion League). Malheureusement, pour ce qui est de mon retour, ça a fini par bloquer de leur côté.

Son regard vis à vis du parcours du SLO

Déjà, je n'ai pas de regrets d'être parti. Ce genre de choix fait partie de la vie. Je ne dis pas que c'était le bon ou le mauvais, simplement, j'ai vécu d'autres expériences ailleurs à partir de là. Maintenant, je suis très heureux pour les anciens joueurs. Rien contre les nouveaux, hein, c'est juste que je ne les connais pas. Mais on a traversé de magnifiques choses avec ceux qui sont au club depuis des années. Je repense à toutes ces finales, à cette victoire en Coupe contre Sion. Ils méritent ce qui leur arrive. Pareil pour Andrea Binotto. À l'époque, il avait parfois été critiqué, notamment par certains éléments sans doute un peu frustrés. Mais ce qu'il accomplit au SLO, c'est fort. Notre relation? Bon... Je sais que mon caractère m'a parfois joué des tours. J'ai toujours été un gagneur et c'est le genre de comportement qui ne plaît pas à tout le monde. D'ailleurs, même la saison où j'ai marqué 27 fois en 27 matches (ndlr: 2016/2017), je n'ai reçu aucune offre de Challenge League. Je me rends bien compte que certains avaient un problème avec moi. Peut-être à cause de ma façon d'être, peut-être parce que je suis le «fils de» Robert Kok. Je ne sais pas. Mais avec Andrea, ça fonctionnait bien, très bien même. On était sur la même longueur d'onde et on arrivait à bien communiquer. C'était facile.

J'ai vu que l'équipe a battu GC l'autre jour. C'est génial de remarquer qu'elle est encore capable de réussir de genre de «coup». C'est ça, la magie Stade-Lausanne. J'espère sincèrement que le club va rester dans la même ligne de conduite, ne pas trop s'égarer de cet esprit-là. Il y a les exigences liées à la Challenge League, il faut bien sûr en tenir compte. Mais cet atmosphère, c'est tout ce qui fait la force de Stade.

Les finales - Echallens est 5e, à quatre points de la barre, et se déplace à Terre Sainte samedi pour la reprise

C'est l'objectif. On possède une belle équipe. On n'est pas les seuls de la ligue, d'accord, mais on n'a pas à rougir. De toute façon, on commence à connaître ce groupe: n'importe où, on peut gagner comme perdre. Et puis, c'est vrai, on a cette réputation de tout foutre en l'air à un moment ou à un autre de la saison. Alors on ne va pas s'enflammer. Mais il y a moyen. Au premier tour, aucune équipe ne m'a paru intouchable en tout cas.