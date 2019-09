Stade-Lausanne au Brügglifeld pour la passe de quatre

L’avant-match

Aarau - SLO

Brügglifeld, mardi 19 h 30



Séance légère

Deux trois séquences tactiques, une opposition sur une petite moitié de terrain: le SLO s’est contenté d’un dernier entraînement léger lundi soir.

L’adversaire

Les Lausannois ont surtout pris le soin d’observer le FC Aarau à la vidéo. Ce dont ils se méfient? Les balles arrêtées et l’agressivité des Argoviens sur le porteur du ballon.

Absences

Les coups durs s’enchaînent au sein du secteur offensif. Après la suspension d’Amdouni et la blessure d’Oussou, Delley a rejoint l’infirmerie. Lahiouel, Tavares et Mutombo sont encore blessés. F.V.