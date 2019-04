Stade-Lausanne-Ouchy, l'ascension continue

Quelle ascension exceptionnelle! Andrea Binotto est arrivé au FC Stade-Lausanne-Ouchy en 2e ligue inter et le voilà officiellement champion de Promotion League, un exploit qu’il convient de souligner et de saluer. Depuis le début de l’ère Binotto, trois présidents sont partis, mais lui est resté, fidèle à ses principes et impressionnant chaque saison un peu plus dans son management des hommes et sa capacité à bien faire jouer ses équipes. Cette ascension continue et fascinante est d’abord celle du «Professeur», un homme à l’intelligence impressionnante et au charisme indéniable. Même sans avoir eu une carrière de footballeur professionnel, il est respecté de ses joueurs pour son implication et sa connaissance du jeu.

Il y a les joueurs aussi, ceux qui sont là depuis le début de l’aventure comme Axel Danner, Fabian Geiser et Matheus Fungilo, par exemple, ou ceux qui sont arrivés dernièrement pour apporter la «petite touche» de classe nécessaire pour gagner le championnat, à l’image de Yanis Lahiouel. Andrea Binotto et son adjoint Alexandre Badibanga ont su trouver le bon mélange, donnant confiance aux joueurs et en relançant beaucoup. Le pari Sonny Kok (parti depuis, mais l'un des grands artisans de la montée en Promotion League) a été une réussite phénoménale, mais ce n’est pas la seule. Ahmed Mejri est dix fois le joueur qu’il était à Azzurri et ce n’est pas un hasard.

Voilà donc Stade-Lausanne-Ouchy officiellement champion de Promotion League grâce à sa victoire face à Breitenrain ce samedi. Les Lausannois n’ont plus qu’à attendre le verdict en première instance de la commission des licences ce lundi. En voyant leur joie, il est permis de penser qu’une bonne nouvelle les attend aussi en coulisses… Jamais le SLO, dans toute sa riche histoire, n’a joué en deuxième division du football suisse. L’exploit est historique, mais il est surtout amplement mérité. Reste maintenant à préparer déjà la saison prochaine, très probablement en Challenge League.

Fidèle à sa politique, le SLO ne devrait pas changer massivement de contingent, mais plutôt procéder à des retouches ciblées. Il va falloir vraisemblablement remplacer le monument Fabian Geiser, ce qui ne sera pas simple, mais aussi trouver le bon compromis entre la volonté d’Andrea Binotto et celle de Vartan Sirmakes. L’été apportera les réponses. Pour l’heure, place à la fête, en espérant qu’elle soit complète ce lundi avec un verdict positif de la commission des licences de la SFL.

Tous les résultats et le classement en Promotion League (nxp)